"Elma imparatorluğuydu Lübnan. Cerrah'ın çarmıhı oldu...

Üzümün, yeşil bademin, dağ kekiğinin, incir kuşlarının yurduydu; sadistlerin yurdu oldu.

Turizm broşürlerinde söylenen doğruydu; her portakalında güneş eğleşirdi.

Bugün portakalı soymaya başlayınca parmaklarımıza boğazlanmış çocukların kanı akıyor."

Lübnan iç savaşı günlerinin Beyrut'unu böyle tasvir ediyordu Nizar Kabbani...

Şam'da doğmuştu şair...

Beyrut'un âşığıydı.

İnsana ve sevdiği şehre kırgın bir ruh hâliyle 1989'da Londra'da vefat etti.

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Aylardır aynı rutin...Gece çok geç vakte kadar hem televizyondaki hem de Telegram'daki haber kanalları önünde nöbetteyim...Gazze ve Lübnan'dan gelen acı dolu haberler...dualarla telafietmeye çalıştığım uykusuz saatler...Sonra belki bir miktar tat verip yine de hayata inandırır diyedönüş...Garip şey, neredeyse her kitapta Lübnan'a, Filistin'e dair izler arıyorum...Sonra hem yabancı hem de pek tanıdık bir nostaljiyleşu satırlarda takılıp kalıyorum:

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Şu an Adonis'in Beyrut üzerine şu dizesi not defterimden bana bakıp duruyor:Ya Halil Cibran 'ındeki Beyrut'un kaderini tasvir eden şu sözüne ne demeli?Cibran ki, Lübnan'dan ilk ayrılışında "Arkasında cenneti bırakmış bir varlığın kederi içindeyim" demişti ama aldanıyordu...Beyrut, yüz küsur yıldır hep aşkla direndi ölüme ve her seferinde yenildi.

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