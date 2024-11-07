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HAŞMET BABAOĞLU
07 Kasım 2024, Perşembe HAŞMET BABAOĞLU

Fark eder mi, etmez mi?

Trump geri döndü...
Yani dünya "bekleme odası"na girecek.
Dr. Mengele (küreselci çete) nihai tedavi sürecini açıklamak için dünyayı ne zaman içeri çağıracak, onu bir süre bilemeyeceğiz...
Sehpalara dağıtılmış SpaceX broşürleri ve sahaflardan toplanmış 1960'lardan kalma magazin dergilerine bakarak vakit geçer mi?
Şüphedeyim...

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Dün arkadaşım Kaan Yamak şöyle yazmıştı: "ABD Başkanlık seçimi sürecinde binlerce haber taradım. Ne Harris ne de Trump, Blackrock CEO'su Larry Fink'in 'Kim kazanırsa kazansın, bizim için fark etmez' deyişi aklımda kaldı."
Nedir Blackrock?
Global medyanın pek bilinen tanımıyla anlatayım: "Kimsenin varlığından doğru düzgün haberdar olmadığı ama bütün devletlerin avucuna baktığı dev finansal imparatorluk..."

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Gazze doğumlu Amerikalı yazar ve aktivist Ahmed Moor'un sözlerini de hatırlatayım: "Amerikalılar, imparatorluk fikrinden hoşlanmıyorlar ama gerçek böyle... Filistin ve Lübnan, Ukrayna ve Sudan ve ötekiler, yani imparatorluğun uzak tebaası oy kullanamıyor ama Amerikan imparatorluğu için yaşamaya ve ölmeye devam edecekler."

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Trump'ın büyük bir zaferle iktidara geri dönüşünün dinamiklerini anlamak istiyorsak...
Dünyaya bakmayı bırakıp ABD'nin "içine" bakmak gerekiyor.
Çalışan sınıfların alım gücü ve yaşam tarzı 90'ların başından beri düzenli olarak düşüyor.
Ekonomik göstergeler artık görmezden gelinemeyecek kadar berbat.
O hâlde...
Bu gidişat dursun diye Trump'a oy verildiğini düşünebiliriz.
Bana sorarsanız, şöyle söylemek daha doğru: Kitlelere bu "gidişat" duracak izlenimi ve hissi vermek için Trump KAZANDIRILDI.
Evet, yanlış okumadınız...
ABD seçimleri bizim anladığımız türden bir seçim değildir. Seçim meçim değildir, daha doğrusu.

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İsrail medyası bayram havası yaşıyor.
Biz Trump ve Netanyahu'nun ikiz kadar iyi anlaştıklarını unutmuş olabiliriz...
Arap devletlerini İsrail'e karşı böyle sessizleştirenin zamanında Trump'ın uyguladığı politikalar olduğunu da unutmuş olabiliriz...
Ama İsrail medyası niye unutsun, değil mi?

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NOT DEFTERİ
Ne garip... Kazanmak insanlara yetmiyor. Diğerlerinin kaybettiğini de görmek istiyor. (GORE VIDAL / Düello)

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