Trump geri döndü...

Yani dünya "bekleme odası"na girecek.

Dr. Mengele (küreselci çete) nihai tedavi sürecini açıklamak için dünyayı ne zaman içeri çağıracak, onu bir süre bilemeyeceğiz...

Sehpalara dağıtılmış SpaceX broşürleri ve sahaflardan toplanmış 1960'lardan kalma magazin dergilerine bakarak vakit geçer mi?

Şüphedeyim...

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Dün arkadaşım Kaan Yamak şöyle yazmıştı:Nedir Blackrock?Global medyanın pek bilinen tanımıyla anlatayım: "Kimsenin varlığından doğru düzgün haberdar olmadığı ama bütün devletlerin avucuna baktığı dev finansal imparatorluk..."

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Gazze doğumlu Amerikalı yazar ve aktivist'un sözlerini de hatırlatayım: "Amerikalılar, imparatorluk fikrinden hoşlanmıyorlar ama gerçek böyle... Filistin ve Lübnan, Ukrayna ve Sudan ve ötekiler, yani imparatorluğun uzak tebaası oy kullanamıyor

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Trump'ın büyük bir zaferle iktidara geri dönüşünün dinamiklerini anlamak istiyorsak...Dünyaya bakmayı bırakıp ABD'ninbakmak gerekiyor.Ekonomik göstergeler artık görmezden gelinemeyecek kadar berbat.O hâlde...Bu gidişat dursun diye Trump'a oy verildiğini düşünebiliriz.Bana sorarsanız, şöyle söylemek daha doğru: Kitlelere bu "gidişat" duracak izlenimi ve hissi vermek içinEvet, yanlış okumadınız...

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İsrail medyası bayram havası yaşıyor.

Biz Trump ve Netanyahu'nun ikiz kadar iyi anlaştıklarını unutmuş olabiliriz...

Arap devletlerini İsrail'e karşı böyle sessizleştirenin zamanında Trump'ın uyguladığı politikalar olduğunu da unutmuş olabiliriz...

Ama İsrail medyası niye unutsun, değil mi?

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NOT DEFTERİ

Ne garip... Kazanmak insanlara yetmiyor. Diğerlerinin kaybettiğini de görmek istiyor. (GORE VIDAL / Düello)