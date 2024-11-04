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HAŞMET BABAOĞLU
04 Kasım 2024, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

Seçim mi?.. Aldırmayın!
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"Ancak seçime hile karışırsa kaybederim" dedi Trump...
Kim yapacak hileyi?
Kahkaha atmaktan konuşmaya fırsat bulamayan Kamala'nın adamları mı?
Yaş ortalaması 80'leri bulan siyaset seçkinleri mi?
Ahı gitmiş vahı kalmak üzere olan Demokrat Parti mi?
Zurnanın zırt dediği yer burası işte!
Demek ki "BAŞKA bir güç" var.
Hile yapabilir de, USLANDIRIP Başkan seçtirebilir de...
Trump, vitrinde figür olmak istemiyor.
O yüzden esasa işaret ediyor.
Lakin Trump'ın geçmiş başkanlığında da gördük, bütün "havalar" bir yere kadar, sonra sönüyorlar; ABD devleti ne isterse, o oluyor.

***

ABD seçimleri aşağı, ABD seçimleri yukarı...
Şu günlerde akşamları tv izliyorsanız, ABD demokrasisine inandırılmış olabilirsiniz...
Bugünden sizleri de uyarayım istiyorum.
Dananın kuyruğu falan kopmayacak...
Sistem çoktan düzleştirildi.
Trump yine şunun hesabını soracağım, bu dosyayı açacağım falan diyor ya, hepsi seçime doğru son düzlükte kampanya süsleri...
Önceki döneminde gördük yahu...
"Kennedy suikastinin gizli dosyalarını açacağım" deyip duruyordu, ne oldu?
"Suriye ve Irak'tan çekileceğim" diyordu, ne oldu?

***

Şöyle diyebiliriz...
Bir güç, an geliyor her Başkan'a sınırlarını hatırlatıyor...
Obama'yı hatırlayın...
Özgün yanları vardı...
2013 Boston Maratonu Bombalı saldırısının ardından dümdüz bir "idareci"ye dönüştü...
Trump'ın halini hatırlayın...
Her kıvrak çıkışının ardından en önemli elemanlarının birer birer tasfiye edildiğini gördü.
En sonunda verdiler yanına Mike Pompeo'yu...
Görev tanımı Dışişleri Bakanı'ydı adamın ama basbayağı Devlet Başkanı gibi davrandı Pompeo...

***

Dikkatinizi çekmiştir.
Kamala, hiç ciddiye almıyor seçimi, değil mi?
Çünkü başına gelecekleri kabul etmiş; profesyonel artistlerle vitrine çıkıp taraftarlarını eğlendiriyor.
Ama Trump da "artizlik" yapıyor, fazla ciddiye almayın!
ABD Devleti ne istiyor, ona bakın!

***

NOT DEFTERİ

Artık birdenbire rastlaşılacak caddeler yok, otoyollar var. Her yerde kalabalıklar var ama aslında kimsecikler yok. Kentler toprak yüzeyinden siliniyor, havaya doğru yükseliyor. Bütün kapılar korkunun üzerine kapanıyor. Hayat hakkındaki kararı ölüm korkusu veriyor artık. (MARGUERITTE DURAS / Yeşil Gözler)

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