Bazen saklanır insan, saklanır. Yakalanmamak için gizlenir, burnunun ucunu göstermeye bile çekinir, yerini belli etmez. Çünkü dışarıda önyargılar kol gezmektedir. (DOSTOYEVSKİ / İnsancıklar)

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Kötülük iki taraflıdır. Onun yaptığı kötülüğü görüyorsun ama kendininkine gözlerin kapalı. (/ İnsan Ne İle Yaşar?)

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Medvedenko: Neden hep karalar giyersiniz siz?Mâşa: Hayatımın yasını tutuyorum. Mutsuzum. (/ Martı)

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Yaşamakla yaşamamak arasında fark kalmadığında özgürlüğüne kavuşur insan. (/ Ecinniler)

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Savaşı, kazanmayı kesin olarak aklına koymuş olan kazanır. (/ Savaş ve Barış)

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Tesadüfen bir adam gelir ve yapacak başka bir işi olmadığından mahveder her şeyi. (/ Martı)

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Nefrete sevgiden fazla güvenirim. Çünkü, nefretin sahtesi olmaz! (/ Suç ve Ceza)

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Yiyordu, içiyordu, uyuyordu, uyanıyordu ama yaşamıyordu. (/ Savaş ve Barış)

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Bir kadın güzel değilse, "Çok güzel gözleriniz var, çok güzel saçlarınız var..." derler. (/ Vanya Dayı)

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Şeytan en çok tövbe etmiş insanla uğraşır. Çünkü, kaybettiği bir askerini tekrar kazanmak ister... (/ Suç ve Ceza)

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Eğer iyiliğin bir nedeni varsa, o artık iyilik değildir; eğer iyiliğin bir sonucu, yani ödülü varsa yine iyilik değildir. (/ Anna Karenina)

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Tuhaf bir insan oldum ben. Aptallaşmasına, henüz aptallaşmış değilim. Tanrı'ya şükür, aklım yerinde, ama duygularım köreldi sanki... (/ Vanya Dayı)

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Yakınlarımı nasıl seveceğimi hiçbir zaman bilemedim. Bence özellikle yakınlarını sevmek, yabancıları sevmekten daha zordur. (DOSTOYEVSKİ / Karamazov Kardeşler)

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BANA BİRAZ MÜSAADE

Değerli okurlarım biliyorsunuz, durmaksızın gündemin peşinden koşmak insanı tüketiyor... İki veya üç gün izninizi rica ediyorum. Dönüşte eski günlerdeki gibi gündemden çok insan ve topluma derinlemesine bakma umuduyla...