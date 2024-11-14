Geriye sayım gece yarısı başlatılmıştı...
Amerikan halkının, hatta bütün dünyanın "Kim başkan olacak?" sorusuna kilitlendiği kritik saatlerde...
California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nde ucuna "boş" bir hidrojen bombası tankı yerleştirilmiş balistik füze fırlatıldı.
22 dakika sonra Kuzey Pasifik'teki Marshall adalarına ulaştı füze...
***Diyeceksiniz ki...
***Kime sorsanız (ben dâhil) nükleer savaş konusu açılınca, "Bu ihtimal sıfıra yakın" diyoruz.
***Şunu da atladık mesela...
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Bunlar kayıtta kalsın diye köşemde yazma kararı almıştım ki...
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Her şeye hazırlıklı olmalıyız. 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir, her şeye hazırlıklı olmalıyız" dedi.
Evet! Artık birçok şeyi masaya koyup ciddiyetle konuşmak zorundayız...
O hâlde soralım...
Nükleer tehdit ve "dünya savaşı" farklı şeyler mi?
Nükleer yıkıcılıkta bir savaş ancak "kazara" olabilecek bir şeyse, gerilim niye durmadan tırmandırılıyor?
Ha, şu notu da koyayım: ABD, nükleer modernizasyon için 1.2 trilyon ayırma kararı verdi.
Biz dünyalılar "iklim patırtısı" vesaireyle oyalanırız, bu arada...
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NOT DEFTERİ
Bir arkadaşı kaybetmenin en kesin yolu iletişime geçme girişimini ona bırakmaktır. Er ya da geç harekete geçmeyeceği an gelecektir. (MICHEL TOURNIER / Dışsal Günlük)