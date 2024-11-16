Önümüzdeki iki yılın odak noktası İran olacak...

Yeni ABD hegemonyası bu açıdan "küreselci proje"den ayrılıyor...

İran bugüne kadar Ortadoğu'daki stratejik tahterevallide Batı'nın işine yarıyordu. Ancak Netanyahu ve Trump işbirliği artık "başka bir İran" istiyor.

Yaşayıp göreceğiz ama bu notu düşmüş olayım.

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Hindistan'ın gücü Hindistan'dan ibaret değil.

Yeni Hindistan doğrudan Batı'nın içinden yükseliyor...

Mesela medya spotlarını Elon Musk üzerinde odaklıyor ama Trump, "Hükümet Verimliliği Bakanlığı"na Musk'ın yanında başka birini daha atadı: Göçmen Hindu anne babanın parlak çocuğu ve biyoteknolojinin ünlü girişimcisi Vivek Ramaswamy.

Trump göçmen karşıtıymış, ilaç endüstrisine karşıymış falan, geçelim bunları bence...

Trump neden yana, asıl buna bakmamız gerek.

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Global hegemonyanın merkezinde yükselen Hindistan diyorum ya...

Google'dan Microsoft'a dev dijital teknoloji şirketlerini kimler yönetiyor, bir bakın bence...

Hindular, Sihler göreceksiniz.

Şimdi siyaseten de onların dönemi açılıyor.

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Geleneksel medyaya bakıyorum; Youtube'a bakıyorum, Instagram'a bakıyorum...

Her konu "mistifiye" edilmeye başlandı.

Yetmiyor; her olayda bir "metafizik bağ" aranmaya çalışılıyor; en basit maddi konulara bile yalandan "manevi" bir hava kazandırılmaya çalışılıyor.

Öyledir...

Maneviyat ölünce bahsedeni çok olurmuş!

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Bakan Şimşek "yasadışı bahsin peşine düşecekleri"ni açıkladı...

Peki yasal bahsi ne yapmalı?

Onun peşine düşecek var mı?

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İsmet Özel'in şu dizesini biliyor musunuz? "Mevsimlerin bizim âşıklarımız olduklarını bilmezdim..."

Yok bir şey!

Sadece bilin ve hatta yer aldığı şiiri bulup okuyun istedim.

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Hâlâ mı Hannah Arendt'in vurguladığı yerdeyiz?

Hani demişti ya...

"Modern insanın duygusal eğilimi gücenikliktir. Ona verilmiş her şeye, hatta bizzat kendine bile güceniktir."

Haklıydı Arendt.

Sonrası ne peki? Hınç, küstahlık, tatminsizlik, vd.

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2018 yılında Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya'yı (Doğal Yaşam Parkı) yeni görüp gezdim.

Çok beğendim.

Alın çocuklarınızı veya torunlarınızı gidip gezin...