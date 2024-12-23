2025 bölgemizin şeklini iyice değiştirirse, şaşırmayın!

Temmuz ayı kritik geçiş noktası olacak.

Şeklin tamamlanması bir sonraki yıla kalır mı? Kalır.

Ama bu söylediklerim bugünün hegemonik kurgusuyla ilgili elbette. Yoksa "Yeni Dünya Düzencileri" 2028'den sonra ağırlıklarını koyduklarında bambaşka şeyler konuşacağız.

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'ın Ortadoğu ülkeleri için "bölgesel sahiplenme" kavramı çerçevesinde şu söyledikleri hayati önemde: "Bunun için Trump iktidarındaOrtadoğu'nun da, Avrasya'nın da bir yılıvar.Sonra?Hiç şüpheniz olmasın...ve eskipolitikalara dönüş devreye giriverir, ortalıkkarışır.

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Brexit ile de bir "yük"ten kurtulduklarını sanmışlardı, yanıldıklarını geç anladılar.Modern uygarlığın "zeka küpü" şimdi budalalaşma döneminde...Anglosaksonların, birbiriyle pek anlaşamayan iki grubu da; yani Londra da, Washington da tel tel çözüyor Avrupa düğümünü...

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, doğrudan ABD'yle yüz yüze gelmedenTrump'la çatışacak...Buna Suriye, Irak, Körfez ülkeleri, Hindistan ve Çin dahil...Düşünelim...

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Defalarca yazdım, X odalarında söyledim, bir daha tekrarlıyorum: Rusya, oraya buraya değil, anavatan savunmasına çekiliyor.

2025 yılı Rusya ve Ukrayna için "ya kalıcı barış ya da kalıcı savaş" yılıdır.

Ruslar, durmadan Stalin'i anmaya başladılar, Stalin büstleri açıyorlar, Stalin üzerine sempozyumlar düzenliyorlar.

Boşuna mı?

Böyle şeyler asla rasgele entelektüel ilgiler değildir, olamaz.

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NOT DEFTERİ



Mutluluk, tatlım, çok çelişkili bir şey. Dostoyevski, bedeli bir çocuğun gözyaşlarıyla ödendiyse mutluluk hakikaten mümkün olabilir mi diye sormuştu. Nabokov ise, tersine, o yaşlar olmaksızın mutluluğun olamayacağını düşünür. (VİKTOR PELEVİN / Kurtadamın Kutsal Kitabı)