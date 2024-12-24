Mahallenin pazarından şöyle bir geçtim...
Adı ve görüntüsü pazar artık...
Yoksa tezgâhlardaki fiyatlar, ünlü marketlerinki kadar yüksekti.
Bir de mevsimi olmayan sebze-meyveye düşkünlük dikkatimi çekiyor...
Sosyal medyada kavanozda kışlık domates hazırlama videoları, pazarda ise "Tarla domatesi, kilosu 100 lira" çığırışları...
Hayatımız baştan aşağı çelişkiler vitrini...
Koptuk gittik!
***Bir ahbabım yanıma yaklaşıp parmağıyla limon tezgâhını işaret etti: "Pestisit nedeniyle Avrupa gümrüğünden geri gönderilen olabilirler mi?" diye mırıldandı.
***Dış politika var...
***Meyve, sebze bahçelerinin çevresinde pestisitten zehirlenmiş hayvanlar bulunuyor; normal mi bu?
***
Nedir pestisit?
Çok kabaca söylersek...
Bakteri, virüs, haşere gibi şeylerin ekinler üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan yöntemler...
Hesapta durum şöyle: Pestisit zararlıları zehirliyor, bize etki etmiyor.
Öyle mi gerçekten?
Yetkililerden resmi dille değil, gündelik hayatın diliyle açıklamalar bekliyoruz.
Evirip çevirmeden...
Dümdüz açıklamalar hakkımız.
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NOT DEFTERİ
Kutlama kartları bize, herkesin sevilmeyi hak ettiğini söylüyor. Hayır! Herkes temiz suyu hak eder ama herkes sevilmeyi hak etmez... (ZADIE SMITH / İnci Gibi Dişler)