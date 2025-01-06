James Bond filmleri gibi ama tamamen gerçek...

Üstelik fena halde kanlı...

Sert!

Acımasız...

Gören ve anlayan gözler için olup bitenler apaçık...

Trump'ın iktidara hazırlanan ABD'si ile küreselcilerle iyice hemhal olan Birleşik Krallık arasındaki çatışmadan söz ediyorum.

Belli oldu ki, ittifak sarsılıyor ve 2025'in ana hatlarını bu çatışma belirleyecek.

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Ne olacak peki?Lakin yılbaşı ve ertesinde ortaya çıkan patırtı sürecek gibi...diyenlereöyle kolay kolay dudak bükemezsiniz...Ama düğmeye ilk olarak kim bastı sorusu ayrı tabii...

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Anlamak için yaz mevsimine geri dönmek gerek...Trump'ın kulağını kurşun sıyırdı...Hemen arkasından Amerikan Ulusal Muhafazakarlık Konferansı'nda Trump'ın Başkan Yardımcısı olarak seçtiğine dedi biliyor musunuz?Dikkatle okuyun.... Belki İran olabilir dedik, Pakistan zaten sayılabilir. Ancak daha sonra belki de hükümete gelen İşçi Partisi liderliğindekiİçinizden "yok artık!" mı dediniz?Demeyin...Kavga o günden bugüne sürüyor ve Elon Musk sosyal medya mesajlarıyla da kavganın şiddetini yükselttikçe yükseltiyor.

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Sonra gele gele nereye geldik?Yok, yok! Trump Tower önünde patlatılan Tesla Cybertruck'tan bahsetmeyeceğim, bu "terör sahnesi"nin nasıl olsa farkındasınız...Ama Trump'ın şimdiden Kanada'ya yüklenmesini fena halde manidar bulmuyor musunuz?

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Ergün Diler haklı.Yazılarında sık sık vurguluyor: gerçekten deBu çok net artık.Fakat fazlası şu...Birleşik Krallık, ""ni bünyesinde toplamaya başladı;yeni bir oluşum sayabiliriz.Nasyonalistim diyen Trump ve yeni kadrosunun asıl öfkesi buna...

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Ocak ayının ikinci yarısı ve Şubat çok sıcak geçecek...

Dönüp dönüp bu ana hattı konuşacağız, eminim.

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NOT DEFTERİ



Hakiki hayat bu gördüğümüz değildir! Bu gördüğümüz hakikî hayatın küçücük haberinden ibarettir. (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Dünya Bir İnkılap Bekliyor)