Önümüzdeki haftadan itibaren dünya için yeni bir dönem açılıyor.
Durmadan ABD'yi konuşacağız...
Kendimizi unutup Trump'ı konuşmaya mecbur kalacağız...
Ve şunu da not edin:
Yaşayacaklarımız Trump'ın 2017-2021 başkanlık dönemine benzemeyecek.
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Trump'ın 2018'de Birleşmiş Milletler
kürsüsündeki konuşmasını hatırlıyor musunuz?
Hani kendisini "Küreselci komploya karşı ulusalcı davanın lideri"
olarak tanımladığı konuşma...
Yorumcular Trump'ın bütün sözlerinin altında "sadece Amerika" tezinin yattığını; nihayetinde "Her ülke kendi işine, kendi refahına baksın" anlayışının BM
kürsüsüne yakışmadığını söylemişlerdi.
Genel Kurul salonunda gülüşmeler olmuştu.
"Bana değil, benimle birlikte güldüler"
demişti Trump.
Gerçekten de o zamanlar ABD Başkanı'na gülenler çoktu...
Şimdi kimse gülemeyecek!
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Trump'ın çıkışları ve eylemlerini başka ülkelerin yöneticileri nasıl izleyecek?
Söyleyeyim...
Dişleri kenetlenmiş hâlde izleyecek...
Jeff Bezos'lu, Elon Musk'lı, Zuckerberg'li ve Amerikan askeri "makine"sinin örtülü desteğine sahip yeni Trump'ın artık "sadece ABD" diyerek gelmediğini bilelim...
Hatta "Her yer ABD"
diyen bir Trump yönetimiyle karşılaşacağımızdan eminim.
Yani Trump'ın küreselcilerle kavgası bu kez "küresel"
bir boyut alacak.
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Bu ne anlama geliyor?
Şöyle diyebilirim:
Küreselcilerin "Yeni bir dünya, yeni bir ekonomi ve yeni bir insan" inşasına karşı, Trump eski "Amerikan emperyalizmi" modelini
canlandıracak.
Temel mesele elbette ekonomi olacak.
Ancak 1950-1970'ler modelindeki gibi "ekonomiyi çalıştıran" askeri operasyonlar
devreye girerse şaşırmam.
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Sorular çok...
Trump'ın ekibi, küreselcilerin yığınak yaptığı Birleşik Krallık'ta bir hükümet darbesi(!) düzenler mi?
Netanyahu ve Zelenski'nin gidiş yolları açılır mı?
Washington, Suriye'nin kuzeyinde bir küçük devlet oluşumuna gaz verip Türkiye ile bağları gevşetmeyi göze alabilir mi?
Trump'ın yeni ekibindeki siyonistler niçin orada? Plan ne?
Hepsini neredeyse her gün konuşmak zorunda kalacağız..
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NOT DEFTERİ
Şu insanlar var mı sanıyorsun? Ohoo! Bunlar sadece içi boş deriler, insan bulmamıza daha çok var, benim üzüldüğüm şey bu! (ANDREY PLATANOV / Çukur)