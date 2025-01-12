"Bugün kıyma aldım, yedi buçuk liralık. Havalar da soğudu iyiden iyiye, kıymalı yumurta yetmiyor insana öğle yemeklerinde."

Bu satırları ilk okuduğumda sanırım 14 yaşında falandım.

Nedense anlatının kahramanı genç kızla aynı yaşlarda olduğumu düşünmüştüm...

Okurken sanki ortalık kıymalı yumurta kokmuştu; hiç sevmezdim üstelik...

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Bu satırların bulunduğu kitap Kadıköy'de "French Amerikan Kitabevi"nin tezgâhında karşıma çıkmıştı ve benim gibi yalnız bir yeniyetme için adı baş döndürücüydü:Kitap defalarca kayboldu, gittimbaştan aldım. Şimdi de yok kütüphanemdeama PDF dosyamda duruyor.Anlatılan hikâyeden artık toplum olarak çok uzağız ama ara ara açıp bazı paragraflarındakihayranlıkla okuyorum...Biliyorsunuz, yakın dönem Türk edebiyatının en özgün yazarlarından biri olan'yi uğurladık geçen hafta...Allah rahmetiyle muamele eylesin!İleri'nin vefat haberini alıncahatırlayıverdim.

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okumaya başlamanız için epey birzaman geçerdi.İlkyazdı, hangi yıl hatırlamıyorum...Sevdiğim kadınla Cunda Taş Kahve'de oturmuş çaylarımızı içiyorduk.Aşkımız fena halde tökezliyordu, dokunuşlarımız tedirgindi, anlatacaklarımız birer birer tükeniyordu, birbirimizden çok etrafa bakıyorduk.Yağmur da çiselemeye başlamıştı.Biraz kitap mı okusak, diye geçti içimden...Gelirken mola yerinden aldığım Selim İleri'nin kitabını çantamdan çıkardım...Ah! Kapağına şöyle bir bakıpçantaya geri attım.

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Bahariye, Şişli ve Fatih...Mesela şu anlattıklarını kaç kuşak nasıl da derinden yaşadık...

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Hatırlatın da, bir başka zaman Selim İleri'ninnden söz edeyim...Unutulmayı hiç hak etmeyen ama hoyratça unutulmuş yazarları birer birer gün ışığına çıkartışından...