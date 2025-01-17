Mazlum ve kahraman bir halk direnişinin sonunda azıcık nefes alabilecek diye...

Olup bitenleri ve İsrail zulmünü unutacak mıyız?

Asla!

Birtakım ruhu buruşmuş tipler hemen kıpırdanmaya başladılar bile..

Boykot da kalkar mı, diye mırıldanıp duruyorlar.

Tüketim zincirinin bağımlılık üretmiş devlerine karşı da bir "ateşkes" bekliyorlar...

Hayır! İşgal ordusuna bedava hamburger ve içecek verenleri, soykırıma destek verip markalarıyla gösteriş yapanları unutmayacağız...

Bu heveslerinin arkasındaki "şebeke"yi biliyoruz artık.

Ellerindeki ve etiketlerindeki bebek kanı silinir mi hiç?

***

Biliyorsunuz...

Soykırım süresince burada sizleri sürekli uyardım...

Cari siyaset ne derse desin; bir devlet olarak (küçük) İsrail'e odaklanmak bir noktadan sonra yanıltıcıdır.

Netanyahu caymak için her yolu deneyecek zaten, ayrı hikâye...

Ama asıl ağabeylerine odaklanmak gerekir.

Bu yüzden sizlere "Büyük İsrail"den bahsettim hep...

Yani sadece "İsrail deterjanları"nı almamak değil mesele...

İsrail'i yıkayıp arındırmaya çalışan markalarla bağımızı koparmaya başladığımızda direniş global bir anlam kazanacak.

***

Şimdi şu yazacağımı dikkatle okuyun...

ABD'nin Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e askeri yardımı 20 milyar doların üzerine çıktı.

Bu açık rakam...

Örtülü yardım ve hibelerin mali boyutu bilinmiyor.

ABD'nin bugüne kadar en büyük askeri yardımı yaptığı ülkenin İsrail olduğu açık; Brown Üniversitesi'nin raporuna göre ABD 1959'dan bu yana İsrail'e 251 milyar dolarlık askeri yardımda bulunmuş.

Söyleyin bana...

Siyasetini, kültürünü bir yana bırakıyorum...

Ama apaçık bir somutlukta görmüyor musunuz?

İsrail, o küçücük devletten ibaret değil; o devlet değil.

***

Unutmamalı, boykot sadece bir tüketici direnişi değildir; bir maneviyat direnişidir.

O yüzden de daha dikkatle ve ısrarla sürdürmeliyiz.

Ben kendimden de biliyorum; bazen dikkatimiz çuvallıyor, bazen gevşek davranıyoruz.

Olur, insanlık hâlidir...

Fakat soykırımı mümkün kılan "Büyük İsrail" orada duruyor işte!

Bugün barışsever ama yarın yeniden zalim maskesini takmayacağını kim iddia edebilir?

***



NOT DEFTERİ

Derler ki, İskender doğuya sefer açmak istediği zaman, çadırını batı tarafına kurdururdu. (SADİ ŞİRAZİ / Bostan)