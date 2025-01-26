Altını çizmişim...

Yeni yetmeliğimdeki ilk okuyuşumda da çizmiş miydim acaba?

Varlık Yayınları cep serisinden o kitabı elimden çıkardığıma üzüldüm şimdi. Ama yaprakları sararmış, dağılmış hâlini hatırlıyorum.

Bu elimdeki kitap da çok eski baskı...

Bahsettiğim satır şu:

"Duygularımızı yalnız ölümün uyandırdığına dikkat ettiniz mi? Bizden yeni ayrılmış dostlarımızı ne kadar severiz, değil mi? Artık hiç konuşmaz olmuş hocalarımıza ne kadar hayranızdır."

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Gençliğimde elimden düşürmediğim anlatı...Romanın kahramanı gibi yalnızdım, kitabı cebime koyar,sahilinde dolanır,'ye oturur (bugün yerinde asfalt yol ve marina var) ve rastgele sayfalarını açıp okurdum.Bize niye anlatıyorsun bunları, diyorsunuzdur, haklı olarak.inanmışımdırhep.Yıllardır oturmakta olduğum evle bağlarım her gün biraz daha soluyor. Eşyalarımla da, kitaplığımla da aram açılıyor. Geçen gün kitaplığı ayıklamak için karıştırırken, varlığını çoktan unuttuğum bu kitap neredeyse kafama düştü.yani...Romanın kahramanı gibi gevezelik ediyorum işte, aldırmayın!

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Amsterdam 'da bir barda yakaladığına kendini anlatan, bir zamanlar Paris 'te avukatlık yapmış yapayalnız bir adamdır kahramanımız...a yaslanarak geçmiş yıllarınıonu dinleyenlere boca eden ve alabildiğineumutsuz, karamsar ama seçimlerinebaşından sonuna inanan biri...Oturdum, okudum bir daha..Topu topu 70 küsur sayfa...Bir gecede bitti.

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Ah işte! Yerim bitiyor...Pekâlâ,biliyor musunuz?Kahramanımızın Paris'te Seine rıhtımında geçen günlerine dönüp attığı çığlığı...Şöyle:Bu hatırlayış geçmişte buölümü engelleyememiş olmanınkederinden midir?