Ülkemizin en mutlu, en paralı, en moralli, en rahat, en zengin "sınıf"ı kalktı, açıklama yaptı yine...
Rahatsızlarmış...
Bu rahatsızlık halkı ilgilendirmiyor; sorsanız, her şeyi anlıyorlar ama bu en önemli noktayı hiç anlamıyorlar.
***
Geçenlerde Ezgi Akgül
yazmıştı, not almışım:
"Başkalarının mecburen katlandığı, idare etmek zorunda kaldığı, sırf hatır için sustuğu ve sorun çıkarır diye çekindiği biri olmak, bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri olmalı..."
Çok haklı.
Ama işin en fena yanı ne, biliyor musunuz?
Bu kişiler etraflarına verdikleri rahatsızlığı çok büyük bir sarsıntı yaşayıncaya kadar fark etmiyorlar.
***
Herkes sevilmek ister?
Ama nasıl?
Hep mızmızlanarak...
Veya art arda talepler sıralayarak...
Ya da o bitmez tükenmez "Beni sevmezsen fena olursun"
anlamına gelen
duygusal şantajlarla gerçekten sevilmemiz
mümkün mü?
"Seviyorum, o halde sevilmeliyim"
ısrarı var bir de...
Hepsi imkânsız çaba...
***
İnsan kaç yaşında olursa olsun, "Nereden geldim, nereye gidiyorum"
sorularına ruhen uzaksa...
"Güzel fotoğraf verir" gibi yaşamaktan ötesini bilmiyorsa...
Gerçekten sevilebilir mi?
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Birbirimizle iletişimin en kritik ve arızalı noktası...
Birbirimize söylediklerimiz, ne söylemek istediklerimizi, ne de söylememiz gerekenleri içeriyor.
***
Çok söyledim, yine söyleyeyim...
Değişimi put kıldın, tapındın...
Kurbanlar verdin...
İyi şeyler nereye gitti peki?
Onlar da değişmeli miydi?
***
Yaşlandıkça hatıralarla baş başa kaldım...
Şükür ki, memnunum, itirazım yok!
Ama Peyami Safa'nın Yalnızız
adlı romanındaki o laf da hâlâ kulağımda çınlıyor: "İçimde yaşanmamış anların hatıraları var."
***
Medyaya yansıdı, görmüşsünüzdür...
Özel hastanenin muhasebecisi
stent fiyatı üzerinden acil olarak ameliyat
masasına yatırılmış hastaya "15'e de var,
18'e de, hangisini istersiniz?" diyor.
"Eh işte, nihayetinde özel hastane" diyen ve durumu normal karşılayan ne çok kişi çıkmıştır, eminim.
Benim pek dokunaklı bulduğum bir nokta da şu...
Özel hastanelerde hastaya verilecek yüz binlerce liralık hizmetin pazarlığını yapan görevlilerin çoğu asgari ücretle çalıştırılıyor.