Trump tüccar...
Trump deli...
Trump dengesiz...
Trump kendini peygamber sanıyor...
Bunları alt alta yazıp köşeyi kapatayım mı?
Eh, her akşam TV'lerde saatler bu laflarla geçiriliyor.
Belki bu yüzden köşemi bu cümlelerle doldursam, birçoğunuz "işimi" yaptığımı düşünecek...
Lakin emin olun ki, bu cümlelerin olup bitenleri anlamamıza zerre katkısı yok.
***
Trump, ABD başkanları çizgisinden bütünüyle farklı biri mi?
Yüzde yüz...
Öyle olduğu için seçimi kazandı.
Öyle olduğu için ABD kamuoyu yoklamalarında aldığı destek sürekli büyüyor ve şu anda rekora doğru koşuyor.
İçeride "ahlakçı tüccar",
dışarıda "ahlaksız tüccar"
tablosu çizmesi kafaları karıştırıyor, bu doğru...
Ama unutmayın, onu dünya seçmedi, Amerikan halkı seçti.
Delirdi mi gerçekten?
Bir de şöyle düşünün...
Ya deli rolü yapıyor ve bu rol onun işini kolaylaştırıyorsa...
***
Buraları geçelim şimdi...
Trump ne yapıyor, ona bakalım...
Asıl anlamamız gereken şey bu...
Hem içeride, hem de dışarıda "Dünyanın tek bir hegemonu var; o da ABD'dir"
mesajını restore ediyor.
Ve bu çerçevede hem kendi ülkesini hem de dünyayı paranın ve askeri gücün gerçekliğiyle yüzleştiriyor.
Neden?
Çünkü para hâlâ ABD'de...
Çünkü güç hâlâ ABD'de...
Ama zaman ABD'nin aleyhine işliyor...
İşte bu bakımdan Trump, küreselci politikalara karşı "eski ABD"nin bulabildiği son ve çılgın çare...
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Lafı uzatmaya gerek yok.
Dünya şimdi "uluslararası ilişkiler", "
küresel ekonomi" ve "insan hakları"
retoriğiyle unutturulan iğrenç ve
korkunç GERÇEK ile tekrar yüzleşecek...
Paranın gücüyle...
Zelenski'nin derhal Rusya ile toprak pazarlığına geçme çabası bu yüzleşmenin ilk aşaması...
Ürdün Kralı'nın Oval Ofis'te başka, dışarıda başka türlü konuşması da bu yüzden...
***
Bana sorarsanız...
Dünya çok derin bir "kıyamet hesaplaşması"
na doğru gidiyor ve
Trump bunun için "aracı" işlevi görüyor.
İnsan var mı gerçekten?
Devletler var mı?
Paradan daha değerli şeylerin varlığından hep bahsedilir ya, kaldılar mı gerçekten?
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Ve sen Gazze!
Sen nasıl izzetli, nasıl kahraman ve nasıl hakikiymişsin!
21. yüzyılın bütün maskelerini birer birer indiriyorsun...
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NOT DEFTERİ
İnsanoğlunun kaderi midir bu? Hakikate en çok yaklaştığı anlarda bile yalan hasreti çekmek... (TOM ROBBINS / Dur Bir Mola Ver)