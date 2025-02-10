Hani yapay zeka pek yakında herkesin işini elinden alabilir, diyorlar ya...
Bir İngiliz stand-up'çı da durumu kendi mesleği açısından merak etmiş, bir gösterisini tamamen yapay zekanın esprilerine ayırmış...
Sonucun feci olduğu konusunda herkes hemfikir...
Yapay zeka bir yerde "karıma ruj yerine yapıştırıcı vermiştim, hala benimle konuşmuyor" şakası yapmış...
Dinleyenler "kendimizi hiç bu kadar salak hissetmemiştik" falan demişler.
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Yahu bizde 70'ler, 80'ler, hatta 90'lar süresince TRT komedisi tam böyle bir şeydi.
En güzel yıllarım bu berbat mizahla harcanıp gitti...
Böyle bir fıkra anlatılınca stüdyodaki izleyenler kahkahadan kırılıyor, ekran karşısındakiler de yüzlerinde donuk bir sırıtmayla kala kalıyordu...
Youtube
'dan nostaljik Pazar programları videolarını
açıp bir
bakın, ne dediğimi anlayacaksınız...
Şimdi "biz geçmişin usta komedyenleriydik" diye gençlere hava basan ihtiyarlara da aldırmayın!
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"Yapay zeka uygulamaları güldüremiyor, güldüremeyecek" diyen uzmanlar var...
Ama çoğunluk bu durum için "şimdilik "kaydını düşüyor...
Tabii şu da açık...
Şakalarla zeka ve kültürel arka plan arasında doğrudan bir bağ var.
Yapay veya doğal fark etmiyor;
"zeka"ların çoğu birbirine benziyor.
Biri sosyal medyaya koymuştu hani...
Yapay zekaya sormuş: "Neden balıkçılar hep birlikte balık tutarlar?"
Cevap gelmiş: "Çünkü yalnızken sıkılırlar."
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Bu değildi asıl anlatacağım, derhal toparlanayım...
Yapay zeka tabanlı insan kaynakları platformu Onenewone ( ONO ) geçtiğimiz yılın işe alım trendlerini açıkladı...
En dikkat çekici verilerden biri şu:
Birçok sektör yapay zekayla işe alım sürecine ağırlık vermiş ve yapay zekanın yaptığı ön mülakatlardan geçen adayların yüzde 80'i işe alınmış.
Derin bir dönüşüm...
Artık orasını burnundan kıl aldırmayan İK departmanları düşünsün!
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Şu nokta hayati önemde...
Yapay zekanın "kırmızı çizginiz nedir?" sorusuna en çok "saygısızlık, haksızlık ve mobbing" cevapları verilmiş...
Maalesef bu çocuklar işe girdikten bir süre sonra gerçeklerle yüzleşecek ve çok üzülecekler.
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NOT DEFTERİ
İnsanlar gösterdiğiniz nedenlere, içtenliğinize ve acılarınızın ağırlığına ancak siz öldüğünüzde inanırlar. (A. CAMUS / Düşüş)