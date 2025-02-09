"4 Temmuz 1915. Saat 5. Suriye'nin kızıl ufkunda Halep Kalesi'nin surları göründü. Yarım saat sonra da büyük garına girdik. Burasının, Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgedeki merkezi olarak bir ünü vardı. Benimle aynı trende, jandarmalar tarafından koruma altında sürgüne gönderilen bir İngiliz genç ve ailesiyle birlikte bir Amerikalı doktor vardı. Güç durumlarını görünce yardım etmek istedim. Sürgün olmalarının hayatlarının tehlikede olduğu anlamına gelmediğini anlatmak istedim."

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Biliyorsunuz, pazar günleri bu köşede şiddetle yeniden dikkatimizi odakladığımız bu coğrafyayı şekillendiren geçen yüzyılın başlarına dönüp hatıratlara ve edebiyata bakmayı önemsiyorum...Bugünkü "köşe konuğum" tuhaf bir adam:Venezuelalı bir asker."Hayda! Ne işi var oralarda?" dediniz elbette...Birinci Dünya Savaşı çıkınca 1914 Eylül'ünde Almanya'ya gidiyor. Derken kendini Nisan 1915'te jandarma subayı olarak Osmanlı ordusunda buluyor.Beni tabii Halep'teki görevi sırasında yaşadıkları ilgilendiriyor...Çünkü hatıratına baktığımızdaanlıyoruz ki, bu önemli...

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Hikâyebaşlıyor...Dönem Ermeni tehciri dönemi...Ortalık çok karışık..."Bir gece Mamure'de silah sesleri ve gürültüyle uyandım. Karargâhın yanıbaşındaki şosede birçok ceset ve devrilmiş araba gördüm. Arabaların öküzleri çalınmıştı...Yahudi bölgeleri ve Arap mahallelerindeki pislikten tifüs şehre iyice yerleşmişti."

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Mendez, bölgedeki herkese yakındı, her kesime sevgi besliyordu amahariç...Onlar için hatıratında şöyle yazmıştı:Paşa bunların akrabalarına cazip işler veriyordu.

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Mendez'in sağlığını bahane edip Osmanlı ordusundan ayrılması da zor olmuş.her defasında ayrılma isteğini reddetmiş.1919 yılına kadar hem Alman hem de Osmanlı genelkurmayından madalyalar alarak buralarda kalmış...Hah! Yerim yine yetmedi!Tahmin ediyorum ki yine Mendez'in hatıralarına dönerim.Meraklısı(Orijinali "Hilal AltındaDört Yıl") adlı kitabına baksın!