"Trump, Filistinlileri Batı Şeria ve Gazze'den göç ettirebilir mi?

Hayır!

Ama bütün bunlar Trump'ın etkisiz bir şey yaptığı anlamına gelmiyor.

Bir siyasi safsata değil, stratejik manipülasyon bu...

Global algıyı baştan şekillendiriyor Trump...

Mesela, İsrail'in askeri başarısızlığı yerine artık Filistinliler acaba nereye yerleştirilmeli konusu öne çıkıyor...

Kitleleri zorla göç ettirmek açık bir "savaş suçu" olmasına karşın, sanki tartışılabilir bir seçenekmiş hâline bürünüyor...

İsrail saldırganlığı nasıl durdurulmalı meselesi yerine Filistinlilere nasıl bir yer bulunacak meselesi konuşuluyor.

Alan boş bilgiyle doldurularak siyasi anlatı kontrol altına alınıyor.

Boş fikirler durmadan tekrar edilerek normalleştiriliyor."

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Yukarıdaki dikkat çekici ve güçlü yorum, genç bir Filistinli gazeteci olan Muna Havva'dan...

Soruyorum...

Geçen çarşamba akşamı ekranlarımızın meşhur yorumcuları arasında şu çerçevenin kıyısına yaklaşanına rastladınız mı?

Neden Trump-Netanyahu görüşmesinin birdenbire "Gazze'nin boşaltılmasına" dönüştüğünü dişe dokunur biçimde konuşmaya çalışan biri gözünüze çarptı mı?

Cevap açık: Hayır!

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Ne oluyor, ne olacak?

Anlamak istiyorsak eğer...

Ama Suudilerin, Filistin için mücadele verdiğini zanneden yorumculara kulak vererek olacak şey değil bu.

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Muna Havva söz konusu yazısında diyor ki...

"Unutmayın!

Tehditler bir plan değildir, pazarlık unsurlarıdır.

Trump ve Netanyahu'nun amacı, imkânsızı tartışılabilir hâle getirmektir."

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Havva'ya üzülerek katılamadığım bir nokta var...

Trump'ın söyledikleri tümüyle "boş" değil...

Gazze'nin boşaltılması çok eski bir proje ve Sina yarımadası çok zamandır bunun için hazırlanılıyor...

Küresel oligarşinin bir kanadı bu planı çok önce kafasına koydu; altına da evanjelik-siyonist inanç zeminini yerleştirdi, şimdi zamanını bekliyor.

Filistinlilerin yerinde kalması için sadece cephede değil, global nitelikte kararlı bir mücadele gerekiyor.

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NOT DEFTERİ

İnsan kendi kendisiyle karşı karşıyadır artık: hadi mutlu olsun da görelim! (A. CAMUS / Tersi ve Yüzü)