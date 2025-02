"Ne güzel zamanlar... Evimin üzerinde kuşlar uçuşuyor, havuzun üzerinde bir yusufçuk var... İlerdeki kamışların üzerine yuva yapmışlar. Sükûnet her yanı sarmış halde..."

Yıl milattan sonra 476...

Bu satırları yazan kişi kim mi?

Zamanın Roma imparatorlarından birinin damadı, diplomat, şair ve din adamı Sidonius Apollinaris...

Bugünkü Fransa toprakları olan Galya bölgesinde yaşayan Roma aristokrasisinin en önemli kişilerinden...

Tarihe dikkatle bakın, fark edeceksiniz...

Roma İmparatorluğu'nun Batı'daki hükümranlığının bitmesine çok az bir zaman kalmış...

Malum, MS 410'da Vizigotlar Roma'yı yağmalamışlardı; sonrası halk yığınlarının yaşadığı kıtlık, yönetimde generallerin birbiri ardına gelen darbeleri, imparatorluğun her yanını saran ahlaksızlık, vd.

Ama yakın zamanlarda mektupları bulunan Apollinaris, "Her şey harika" diyor; etrafına bakışı bundan ibaret; çünkü dikkati kendi hayatına odaklanmış...

***

Nereden geldi bu adam aklına, diyeceksiniz...Geçenlerdebahsetti de, ondan...Neden?Şu anda dünyada olup bitenlere gözümüzü kapatma hâlimizin antik çağa ilişkin iyi bir örneği olduğu için...Bu apaçık bir kaçış, bir tür

***

Kalktım, Apollinaris'in mektuplarını buldum...Adam, o karışık ortamda Galya'dan çıkmış, Alpler'i aşmış, meşhur Flaminia yolundan Roma'ya kadar inmiş...Ama mektuplarında hep güzel manzaralar, sıcak davranan insanlar var...Onları görüyor gözü...Belkidemek daha doğru...Bir tek Toskana vadisindeki havayı beğenmemiş, nedense sağlıksız bulmuş (tam böyle yazıyor), bir de Tiber'in çamurlu sularından şikâyetçi olmuş...Roma'ya varınca da keyfine bakmış...Oysa,

***

Andrey Fursov diyor ki:Tüh!Pazar günü yazdığım şeylere bakın!Tamam, konuyu kapatıyorum.