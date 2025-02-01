Utanıyorlar mıdır?

Gazzelilerin ateşkes sonrası çoluk çocuk yollara düşüp yıkılmış evlerine dönme çabalarına bakıp utanıyorlar mıdır?

Kimlerden bahsettiğimi anlamışsınızdır...

Hani İsrail saldırılarını artırdığında kamera karşısına geçip gerdan kırarak "Filistinliler zaten zamanında Yahudilere toprak satmıştı" diyen tayfayı kastediyorum...

Aklınızda olsun...

Olağanüstü şımarık tiplerden söz ediyoruz; mahcup olmayı bilmezler.

Ve söyledikleri her yalanda bir inci arayan kalabalıklar oldukça, böyle bir duygunun yanına yaklaşmayacaklar.

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Sağlık Bakanlığı "çocuklara yönelik sağlıksız besinlerin pazarlanması"na karşı önlemler alacakmış.

Güzel!

Ama önce şu sorulara cevap aranmalı?

Çocukların tüketmeyi sevdiği besinlere toplu olarak baktığımızda aralarında kaç tane sağlıklı besin bulabiliriz? Sayıları bir elin parmaklarını geçer mi?

Endüstriye kalkıp "Allı pullu ambalajlı atıştırmalıkları bundan sonra üretmeyeceksiniz" demeyecekseniz, bu tür iddialar havada kalmıyor mu?

Bakanlık bürokratları marketlere girip incelesinler bakalım; ille de "sağlıklı" denilen yiyecek grupları, kaç para? En pahalı olanlar gerçekten sağlıklı yiyecekler değil mi?

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Para diyeceksiniz şimdi...Makam, mevki diyeceksiniz...Tamam ama insanı en çabuk ve en fena şekilde bozan şey nedir biliyor musunuz?

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dünyanın en güzel armağanıdır ama bazen degiden yolun yapı taşlarıdır..bazen şu soğuk dünyada sımsıcak bir sığınaktır ama bazen de atılgan bir şımarıklığın açık kapısıdır...

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Son zamanlarda ayaküstü atıştırma dünyasında parmesan tekerinde makarna modası yayıldıkça yayılıyor.Hepsi de kendilerine İtalyan havası veriyor.Sanırsınız, İtalya'da her makarna böyle yoğun biçimde yağ ve tekerdeki peynire bulanarak yapılıyor.Hayır! Yok öyle bir şey...Ama bana asıl ne tatsız geliyor biliyor musunuz?Tavuk kanatları böyle sunulabilir, patates kızartması, burgerler, tostlar falan...Ama