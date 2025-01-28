Mustafa Kemal Paşa'nın idaresindeki birliklerin Rayak yakınlarında; İsmet ve Refet beylerin kuvvetlerinin ise Humus'ta olduğu zamanlar...
Tarih 1 Ekim 1918...
İsyancı Arap birlikleri ve Avustralya Hafif Süvari Tugayı sabah 7 sularında Şam'a girmeye başlıyorlar.
Hangisi önce girdi? Bazı tarihçiler hâlâ bunu tartışırlar.
Çok da önemi yok!
Belki şu önemli...
7 buçuk sularında arkeolog, ajan, albay Thomas Edward Lawrence, Şam'ın idare binasına gelmiş, hâlâ İstanbul'a bağlı olduğunu düşündüğü yöneticileri görevden almış, yerlerine kendisinin kurguladığı geçici Arap idaresinin üyelerini atamıştı...
Osmanlı'nın Şam'daki yaklaşık 400 yıllık hâkimiyetinin bitişiydi bu...
Üç gün sonra da 1500 atlısıyla şehre gelen Emir Faysal, Emevi Camii'nde cuma namazı kılmış ve kendi adına hutbe okutmuştu.
***Sina'dan Filistin'e kadar uzanan topraklardaki savaş çok uzun sürmüştü ama Suriye'nin İngilizlere terk edilişi çok hızlı olmuştu.
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Bunları niye anlattım?
Türkiye'nin Şam'a geri dönüşünün hızlı serüvenine tekrar göz atınca bir de eskiye bakayım dedim ve sizlerle de paylaşmak istedim...
Siz de bakın, düşünün...
Tarih dönüyor dolaşıyor ve tersinden de olsa, aynı yere geliyor.
İbretlik ki, hem de nasıl!
Ve hepsinde Anglosaksonlar var...
O zaman öyle...
Şimdi böyle...
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NOT DEFTERİ
Biliyor musunuz niçin ölülere karşı hep daha dürüst ve daha cömertizdir? Nedeni basittir! Onlara karşı bir yükümlülüğümüz yoktur. (A. CAMUS / Düşüş)