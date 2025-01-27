Olaylar çok hızlı akıyor, ezberler ayak sürüyor.

Hâlâ "dış politikayla ilgilenmiyorum abi" diyenler var çevremde...

"Beni içerideki gelişmeler ilgilendiriyor, dışarıdan bana ne?" diyen büyük bir şirket yöneticisi tanıdım...

Oysa tek bir politika var...

Dışı, içi yok artık...

Yaza yaza tükendim...

Artık dışarıda ne oluyorsa, içeride bir karşılığı var; içeride ne oluyorsa, dinamikleri dışarıda...

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Ezberler o kadar çok ki...Geçen gün...Hem de Veliaht Prens Selman'ın yemin töreninden hemen sonra Trump'ı arayıp ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım taahüdünde bulunduğu gün...Bir arkadaşım "ABD, Ortadoğu'da aradığını bulamayınca Latin Amerika'ya saracak, Grönland'ı alacak bu gidişle" diye mesaj atmıştı.Bu da iştehepsi o kadar!Sormak gerek...Bunun cevabını belirlemeden tezler öne sürüp hayallerimizi gerçek yerine koymakta fayda yok.

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Dünyadadevletler var, bu doğru; Rusya, Çin, bazı Avrupa devletleri...AmaAradığını bugün bulamasa, yarın bulur; Biden'la bulamazsa, Trump'la bulur...Şimdi bu uzun ömürlü gerçekliğin yeni "test aşaması"ndayız...Temel çatışma bu işte!

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Türkiye de bu yeni sürecin dışında kalamaz, imkansız...Öyle "diye ekranlarda çığlık çığlığa nutuk atan proflar gibi bakacaksanız olaylara, vazgeçin!"Dış politika beni ilgilendirmez" diyecekseniz, yaşanacak olanlara şaşıp kalacaksınız...'nın neden bütün uluslararası iddialarını hızla terk edip ""na geçtiğini anlayamayan, onu da not düşeyim.

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Bir de "Trump iş adamı tabii, öyle bakıyor" diyen genç yaşında ihtiyarlamış gazeteciler var...

Sanki iş adamı olunca, korkacak bir şey yokmuş gibi rahatlık pozları takınıyorlar.

Gülünç!

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NOT DEFTERİ



Bana öyle geliyordu ki, hiç öğrenmemiş olduğum, ama yine de çok iyi bildiğim bir şeyi, yani yaşamayı unutuyordum. (A. CAMUS / Düşüş)