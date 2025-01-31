Bir de dönüp kendimize ve nasıl yaşadığımıza dürüstçe bakmamız gerekiyor...

Tonla para harcayıp bir gıdım kaliteye gönül indiren hayatlarımıza...

"Olur, olur idare ederiz" mantığının bizi mahveden yanlarına bakmamız gerekiyor.

Bolu Kartalkaya'daki korkunç yangını bir de bu tarafıyla ele almalıyız...

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Doğru düzgün hizmet vermeyi beceremiyoruz.Doğru düzgün hizmet almaya gelince...İşin orası çok garip; bazen sanki kendimize yakıştıramıyoruz, çoğu zaman dayeter ki bir arıza çıkmasın...Eh, işte o zaman da...diyen otel yöneticileriçıkıyor...Uyanıp kaçmaya çalışan otel müşterilerine,dedirten tuhaflıklar oluyor...İtfaiye deseniz, yangına bir buçuk saatte geliyor...

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geçenlerde kaleme aldığıbaşlıklı yazısında her işimize damgasını vurannden bahsederkende vurguluyordu...Yerden göğe haklıydı.Hayatı ve insanı ciddiye alan hiçbir ülkede böyle şey olmaz, olursa da isyan çıkar.Lakin bizim aklımıza ilk önce, "Madem öyle, ne yapalım ya kaynatırız ya da para verir şişelenmiş su alırız" yolu geliyor.Temel hizmetlerdenereden bulaştıysa bize, yeter artık!Bu kafadan derhal kurtulmalıyız...

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İtiraf edelim ki, parıltılı şeyler karşısında büyüleniyoruz.Turizm öyle bir sektör...Oysa sahnenin arka tarafı dökülüyor.Anlatsın size kapalı kapılar ardındaki skandal niteliğindeki gerçekleri...

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Para kurtarmıyor...

Uyduruk kaydırık hâllerle idare edemiyoruz...

Dökülüyoruz...

Bolu'da 78 kişinin hayatına mal olan yangın bu gerçeğin en açık ifadesi...

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NOT DEFTERİ



Bizim köyün başpehlivanı kendisini bir yenenin çıkabileceğini bir türlü düşünemezdi; çünkü köy sınırından bir adım çıkmamıştı. (TARIK BUĞRA / Gençliğim Eyvah)