Ne aldanış ama!
Geniş kitleler 21. yüzyılın "umutlar sofrası"na oturmuş bekliyorlardı...
Tabaklarında dişe dokunur, karnı doyurur boyutta bir yemek yok, hele tatlılar bir gıdım...
Oysa herkes biliyor; mutfaktaki tencereler dolup taşmakta...
Peki neden böyle?
Çünkü servisi ve porsiyonları hâlâ eski dünya belirliyor...
Kepçe onun elinde...
***Hani fıkradaki gibi...
***Geniş kitleler için bir çıkış var mı?
***Küreselciler, bir "kriz bilinci" oluşturarak mutfağın düzeninin ve çıkacak yemeklerin niteliğinin değişmesini hedefliyor.
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Böyle giderse mutfaktaki ocaklar alev alır; tezgâh yere yıkılır...
Söylemedi demeyin!
Sofrada çaresizce yemek servisini bekleyenleri mi merak ettiniz?
Sorun yok!
Her birinin eline birer dijital aygıt tutuşturulur...
Onlar da "yapay zekâ"ya sorular sorarak karınlarının zil çaldığını, ruhlarının tatminsizliğini, durmadan biriken finansal sorunlarını unutuverirler.
***
NOT DEFTERİ
Haksız davranıyoruz, insanları incitiyoruz, sırf o anda daha büyük bir zahmete katlanmamak, tatsız bir karşılaşmadan kaçınmak için. (THOMAS BERNHARD / Bitik Adam)