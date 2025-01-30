Ne aldanış ama!

Geniş kitleler 21. yüzyılın "umutlar sofrası"na oturmuş bekliyorlardı...

Tabaklarında dişe dokunur, karnı doyurur boyutta bir yemek yok, hele tatlılar bir gıdım...

Oysa herkes biliyor; mutfaktaki tencereler dolup taşmakta...

Peki neden böyle?

Çünkü servisi ve porsiyonları hâlâ eski dünya belirliyor...

Kepçe onun elinde...

***

Hani fıkradaki gibi...Küçük çocuk yemek biterken ninesine sormuş:Evet, yavrum, anca öyle görebiliyorum, neden sordun?Nineciğim, demiş çocuk; ne olursun tabağıma tatlı koyarken gözlüklerini çıkar!

***

Geniş kitleler için bir çıkış var mı?Öyle görünüyor ki, önce mutfakta bir kavga çıkacak...Sofradaki paylaşıma sonra sıra gelecek.Büyükler kapışacak, onu anladık da...Bunları konuşan yok!Kazara konuştuğumuz zaman da kulak veren kaldı mı, ondan da emin değilim.

***

biroluşturarak mutfağın düzeninin ve çıkacakyemeklerin niteliğinin değişmesini hedefliyor.Geniş kitleleri her şeyden korkutmayı becerdiler.Küreselci medya insanlarıinandırdı, yalan mı?Şimdisopayı eline alıp "Başlarım böyleişe" diyerek yeni kuşak havalı cilalı aşçılarımutfaktan kovmayı planlıyor.Etler, yağlar, karbonhidratlar dolduracak mutfak tezgâhını bir süre...Lakin Trump da az uyanık değil hani..."En büyük porsiyonlar, en lezzetli yemekler bana verilecek" deyip duruyor.

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Böyle giderse mutfaktaki ocaklar alev alır; tezgâh yere yıkılır...

Söylemedi demeyin!

Sofrada çaresizce yemek servisini bekleyenleri mi merak ettiniz?

Sorun yok!

Her birinin eline birer dijital aygıt tutuşturulur...

Onlar da "yapay zekâ"ya sorular sorarak karınlarının zil çaldığını, ruhlarının tatminsizliğini, durmadan biriken finansal sorunlarını unutuverirler.

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NOT DEFTERİ



Haksız davranıyoruz, insanları incitiyoruz, sırf o anda daha büyük bir zahmete katlanmamak, tatsız bir karşılaşmadan kaçınmak için. (THOMAS BERNHARD / Bitik Adam)