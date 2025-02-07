Haşmet Babaoğlu | Bir savaş suçunu normalmiş gibi tartışmak
Haşmet Babaoğlu'nun 07.02.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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