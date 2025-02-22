Nihayet ülkeyi sarıp sarmalayan beyaz örtüye saygı duyma zamanı...
Neden mi?
Teknoloji, gelişme, uygarlık gibi burnu büyük olgulara bu kadar sakin, bu kadar usul usul, bu kadar tatlı bir kudretle haddini bildiren başka bir tabiat olayı yok!
***
Çayımı koyup pencere kenarına geçiyorum.
Hemen aşağıda kardan adam yapıyor çocuklar; burun yapsınlar diye bir balkondan havuç atılıyor, gülüşüyorlar.
Onları izlerken zihnime hatıralar üşüşüveriyor.
Kar demek, hatıralar demek...
Çocukluğuma kadar uzanıyorum.
Sonra ilk aşklar, son bağlanışlar ve yalnız yolculuklar, hani camları buğulu mola yerlerinde çay, simitli çok eski zamanlar...
Nâzım'ın şu dizelerini bilir misiniz?
"Kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların/ dilsiz olduklarını anlıyorum/ Kar yağıyor/ Ve ben hatırlıyorum."
***
Okul kantinlerinde fahiş fiyata satılan berbat tostlar üzerine okurlarımdan çok sayıda mesaj geldi...
Yetkilileri uyarıyorum...
Aldıkları yiyeceklerden şikâyetçi olan küçücük çocukları korkutup tehdit eden kantinciler varmış.
Pes diyorum. Okul yöneticileri olup bitenleri dikkatle takip etmiyorlar mı?
***
Hâlâ ekranlarda "Trump dünyaya bir emlakçı gibi bakıyor"
diyen
ve sonra çok önemli bir laf ettim havasında
kasılan Ankara gazetecileri var.
Yahu bir toparlanın!
Hem ABD hem de dünya çok ciddi bir değişimin eşiğinde...
Üstelik bu kez geleceğin liderliğine oynayan adamlar var Trump'ın yanı başında...
Böyle bir durumda siz hâlâ bu ucuz ve ezbere yorumlarla
işi idare edeceğinizi
mi sanıyorsunuz?
***
Adam iki günde Zelenski'yi çöpe attı bir nevi...
Bu hız ve kesinlik hem devletleri hem de bu işleri yorumlamaya kalkışanları düşündürtmeli!
Dalga geçerek "geçiştirilecek"
bir durum yok!
Üstelik hız çok yüksek...
***
Bir de gelişmelere bakıp "Ama bütün bunlara BRICS direnecektir"
diyenlere
rastlıyorum.
Oysa BRICS harflerine baksalar, görecekler...
İçinde Rusya ve Hindistan
var.
Bir ayda nasıl çalkalandı bütün dünya!
Bunun farkında mısınız?
***
Dünyanın en palavra solu bizde sanırım...
TÜSİAD'a âşık bir sol...
İşveren hayranı bir sol...
Olacak şey mi?
Hadi gidin işinize sahtekârlar!