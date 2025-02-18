Bilenler, görenler, düşünenler uyarmalılar...
Yasa düzenleyiciler de her zamankinden daha titiz biçimde çalışmalılar...
Neyi mi kastediyorum?
Artık son aşamasına gelinen ve önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulacak "İklim Kanunu" teklifini kastediyorum.
***2000'de, 2010'da ve elbette 2024'te değiliz artık...
***Geçtiğimiz haziranda "İklim Ekonomisi Zirvesi"nde yapılan konuşmaları hatırlıyorum...
***Yeni dönemde iklim patırtısına, "karbon gazı" korkutmasına ve elektrikli araç teknolojisine farklı biçimde yaklaşılacağını bal gibi biliyoruz, değil mi?
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İlk mesele şudur...
Hava durumuyla oynanıyor ve bu kitlelere "iklim değişikliği gerçeği" diye sunuluyorsa, bu aldanışa artık dur deme vakti gelmiştir...
İkinci mesele ise karbon gazının şeytanlaştırılmasıdır.
Karbon gazı karşıtları sürekli ön planda ama geçmişte de yazdım, bu tezin tersini iddia eden bilim adamları susturuluyor.
Dünyayı en çok kirleten ülke Çin'in dünyadaki herkese elektrikli araç satma hevesi de dâhil, eteklerdeki bütün taşlar dökülecek.
O yüzden yorumcu olarak görevimi yapıp uyarayım: Aceleye gerek yok!
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NOT DEFTERİ
Daha iyi dünya istiyorsan, burada yanımda kal!.. Daha iyi bir dünya bir noktadan başlamak zorunda. Niye seninle benim aramda başlamasın ki?.. (TOM ROBBINS / Ağaçkakan)