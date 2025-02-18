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HAŞMET BABAOĞLU
18 Şubat 2025, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Aceleye gerek var mı?

Bilenler, görenler, düşünenler uyarmalılar...
Yasa düzenleyiciler de her zamankinden daha titiz biçimde çalışmalılar...
Neyi mi kastediyorum?
Artık son aşamasına gelinen ve önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulacak "İklim Kanunu" teklifini kastediyorum.

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2000'de, 2010'da ve elbette 2024'te değiliz artık...
ABD'nin başına "Yeşil Yeni Düzeni sonlandıracağız" diyen birinin Başkan olduğu bir dönemdeyiz...
Düşünün, Trump'ın Beyaz Saray'a girdiğinin ilk günü imzaladığı kararname Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmek oldu...
Durum değişti yani...
Daha da değişecek...
Bu gerçeğin üzerine Avrupa'da bu yıl ve önümüzdeki yıl gerçekleşecek iktidar değişikliklerini ekleyin ve meseleyi öyle tartın...

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Geçtiğimiz haziranda "İklim Ekonomisi Zirvesi"nde yapılan konuşmaları hatırlıyorum...
Pek de uzun olmayan bir dönem içinde ülkemizin kömür, doğalgaz ve petrolle yakınlığının bitirileceği ve vatandaşın karbon vergisine tabi tutulacağı iddiaları havada uçuşuyordu.
Bu bakış 2025'e taşınamaz!

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Yeni dönemde iklim patırtısına, "karbon gazı" korkutmasına ve elektrikli araç teknolojisine farklı biçimde yaklaşılacağını bal gibi biliyoruz, değil mi?
Hiç şüpheniz olmasın, küreselcilerin iklim değişikliği iddiaları da bütün yönleriyle masaya yatırılacak...
Böyle bir durumda çıtkırıldım özelliklere sahip bir iklim kanunu çıkarmak akıl kârı olur mu?
Doğruya doğru...
Bütün tartışmalı noktaları baştan değerlendirmek zorundayız.

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İlk mesele şudur...
Hava durumuyla oynanıyor ve bu kitlelere "iklim değişikliği gerçeği" diye sunuluyorsa, bu aldanışa artık dur deme vakti gelmiştir...
İkinci mesele ise karbon gazının şeytanlaştırılmasıdır.
Karbon gazı karşıtları sürekli ön planda ama geçmişte de yazdım, bu tezin tersini iddia eden bilim adamları susturuluyor.
Dünyayı en çok kirleten ülke Çin'in dünyadaki herkese elektrikli araç satma hevesi de dâhil, eteklerdeki bütün taşlar dökülecek.
O yüzden yorumcu olarak görevimi yapıp uyarayım: Aceleye gerek yok!

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NOT DEFTERİ
Daha iyi dünya istiyorsan, burada yanımda kal!.. Daha iyi bir dünya bir noktadan başlamak zorunda. Niye seninle benim aramda başlamasın ki?.. (TOM ROBBINS / Ağaçkakan)

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