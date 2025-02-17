Yine iddialı tezler havada uçuşmaya başladı...

"ABD, Çin'le savaşacak, o yüzden Putin'i yanına çekmek istiyor" diyen bile var...

Trump'ın gelişiyle bu durumun bir tür "ateşle oynamak" noktasına geleceğini iddia edenler de çok...

Ama bütün bunlar konuşulurken...

İki büyük dünya savaşı yaşamış bir dünyanın tecrübeleri bir anda unutuluyor...

Ben de işte buna şaşırıyorum!

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Oysa biliyoruz, Kore , Vietnam ve Irak'ta olduğu gibi geniş çaplı askeri harekatlar yapar ABD...LakinAyrıca Washington'un Kore savaşında Mc Arthur'un büyük savaş planlarından rahatsız olduğunu ve görevden aldığını da biliyoruz.Hatta şu çok önemli:sabırlabekler...Ancak doğrudan saldırıya uğradığında büyük savaşa girer...21. Yüzyılda bu stratejinin değişeceğine dair bir izlenim yoktur.

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Alman denizaltıları saldırganlıklarını Amerikan ticaret gemilerini de hedef alacak kadar genişletmeselerdi ABD izlemeye devam edecekti...ABD'nin savaşa girme tarihi'dir.Şöyle düşünün...ABD, Çanakkale savaşında (1915-16) itilaf devletlerine savaş malzemesi taşırken bile Osmanlı devletine savaş ilan etmemişti.Ama savaş bitip Osmanlı yenildiğinde Yunanlıların İzmir'i işgaline derhal üç gemiyle destek oldular.

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ABD'nin harekat tercihleri bugün için de ders niteliğindedir.Japonlar Pearl Harbour 'a baskını yapıncaya kadar (ki ne şüpheli bir olaydır!) Pasifik'te olanları izledi ABD...Avrupa'da da Almanlar, Sovyetleri yere sersin diye beklediler.

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Yani Trump geldikten sonra ille de yakın geleceğe dair bir savaş tahmini yapacaksanız...

Derhal ABD'nin gireceği bir savaş düşünmek fena halde yanlış olur.

Putin'le yeniden dostluk mu?

Neden acaba?,

Ne dersiniz, Çin ve Rusya çatışmasını izlemek hoşuna gitmez mi ABD'nin?

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NOT DEFTERİ



Bardağı taşıran o son damlada bir şey vardı sanki... Olağan ama yine de gizemli, aptalca ama yine de çok derin bir şey... Ve sen bir daha asla eskisi gibi olamazsın. (TOM ROBBINS / Sirius'tan Gelen Kurbağa)