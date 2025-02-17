Yine iddialı tezler havada uçuşmaya başladı...
"ABD, Çin'le savaşacak, o yüzden Putin'i yanına çekmek istiyor" diyen bile var...
Trump'ın gelişiyle bu durumun bir tür "ateşle oynamak" noktasına geleceğini iddia edenler de çok...
Ama bütün bunlar konuşulurken...
İki büyük dünya savaşı yaşamış bir dünyanın tecrübeleri bir anda unutuluyor...
Ben de işte buna şaşırıyorum!
***Oysa biliyoruz, Kore, Vietnam ve Irak'ta olduğu gibi geniş çaplı askeri harekatlar yapar ABD...
***Birinci Dünya Savaşı'nda Alman denizaltıları saldırganlıklarını Amerikan ticaret gemilerini de hedef alacak kadar genişletmeselerdi ABD izlemeye devam edecekti...
***2. Dünya Savaşına gelince...
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Yani Trump geldikten sonra ille de yakın geleceğe dair bir savaş tahmini yapacaksanız...
Derhal ABD'nin gireceği bir savaş düşünmek fena halde yanlış olur.
Putin'le yeniden dostluk mu?
Neden acaba?,
Ne dersiniz, Çin ve Rusya çatışmasını izlemek hoşuna gitmez mi ABD'nin?
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NOT DEFTERİ
Bardağı taşıran o son damlada bir şey vardı sanki... Olağan ama yine de gizemli, aptalca ama yine de çok derin bir şey... Ve sen bir daha asla eskisi gibi olamazsın. (TOM ROBBINS / Sirius'tan Gelen Kurbağa)