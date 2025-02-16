Soylulardan biri yeni imparatora "Yorgun görünüyorsun" der.
İmparator "İstediğim şeyi bulmak zor oldu" der.
Bak şimdi!
Nedir acaba aradığı?
"Ay" der imparator; "Ayı istiyorum."
Bir sessizlik olur, sonra soylu kişi sorar: "Ne yapacaktın ki ayı?"
"Baktım, her şeye sahiptim, bir ay kalmış geriye, onu da istiyorum" der imparator...
Çılgındır, megalomandır, zalimdir...
Ama kendisine karşı bakışları görünce açıklar: "Delirmedim. Aklım hiç bu kadar başımda olmamıştı. Derdin ne diye soruyorsan söyleyeyim. Birden içimi bir alev sarıverdi; imkânsızın ateşiyle tutuşuyorum. Bu dünya yetmez oldu bana..."
***
Albert Camus'nun Caligula adlı piyesinden bu anlattıklarım...
Caligula kim?
Gaius, Julius Caesar Augustus Germanicus...
Yani Caligula adıyla bilinen ve MS 37-41 yılları arasında iktidar süren üçüncü Roma imparatoru. Hani seks manyaklığı, yıkanma takıntısı ve olağanüstü zalimliğiyle tanınmış ve "deli" diye bilinen imparator!
Bu iddiaların çoğu günümüz Roma uzmanları için şüpheli iddialar ve dedikodular, orası ayrı konu!
Peki benim aklıma Camus'nun piyesi nereden geldi diyorsanız...
Trump'ın Beyaz Saray'a geldikten sonraki hâllerini Caligula'ya benzetenler çıkıyor.
Kalktım, biraz araştırdım; Caligula üzerine hem tarihsel metinlere göz attım hem de edebiyat alanında yazılanlara...
Hayır! Sizi detaylara boğmayacağım...
Lakin, Caligula'nın hot zot halleri ve şaşırtıcı megalomanisi
pek çok şey çağrıştırıyor.
***
Albert Camus'nun piyesi zekâ işi incelikler taşıyor...
Mesela bütün Roma ileri gelenleri henüz ilk başlarda bile Caligula'nın hâllerinden rahatsız olurlar...
Peki ne yapmalıdırlar?
Sarayın ileri gelenlerinden biri, diğer soylulara şöyle der: "Bırakalım, Caligula yürüsün bildiğin yolda. Alkışlayalım onu yol boyunca. Onu omuzlarımızda çılgınlığa doğru taşıyalım.
Elbet gün gelecek,
bakacak aynaya yapayalnız bir kral
görecek; etrafını ölüler ve kayıplarına
yas tutanlar sarmış bir kral..."
***
Şunu unutmamak gerekir...
Caligula'yı böyle başına buyruk ve zalim kılan güç, daha sonra ondan şikâyet eden Romalı senatörlerdi.
Camus'nun piyesinde Caligula ortadan kaybolduğunda soylular şöyle konuşurlar: "Sakin olalım beyler, hiç değilse görünüşü kurtaralım, biz Roma İmparatorluğu'nu simgeliyoruz."