Soylulardan biri yeni imparatora "Yorgun görünüyorsun" der.

İmparator "İstediğim şeyi bulmak zor oldu" der.

Bak şimdi!

Nedir acaba aradığı?

"Ay" der imparator; "Ayı istiyorum."

Bir sessizlik olur, sonra soylu kişi sorar: "Ne yapacaktın ki ayı?"

"Baktım, her şeye sahiptim, bir ay kalmış geriye, onu da istiyorum" der imparator...

Çılgındır, megalomandır, zalimdir...

Ama kendisine karşı bakışları görünce açıklar: "Delirmedim. Aklım hiç bu kadar başımda olmamıştı. Derdin ne diye soruyorsan söyleyeyim. Birden içimi bir alev sarıverdi; imkânsızın ateşiyle tutuşuyorum. Bu dünya yetmez oldu bana..."

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Caligula kim?Gaius, Julius Caesar Augustus Germanicus...Yani Caligula adıyla bilinen ve MS 37-41 yılları arasında iktidar süren üçüncü Roma imparatoru.Bu iddiaların çoğu günümüz Roma uzmanları için şüpheli iddialar ve dedikodular, orası ayrı konu!Peki benim aklıma Camus'nun piyesi nereden geldi diyorsanız...Kalktım, biraz araştırdım; Caligula üzerine hem tarihsel metinlere göz attım hem de edebiyat alanında yazılanlara...Hayır! Sizi detaylara boğmayacağım...Lakin, Caligula'nınpek çok şey çağrıştırıyor.

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Albert Camus'nun piyesi zekâ işi incelikler taşıyor...Mesela bütün Roma ileri gelenleri henüz ilk başlarda bile Caligula'nın hâllerinden rahatsız olurlar...Peki ne yapmalıdırlar?Sarayın ileri gelenlerinden biri, diğer soylulara şöyle der: "Bırakalım, Caligula yürüsün bildiğin yolda.Elbet gün gelecek,bakacak aynaya yapayalnız bir kralgörecek; etrafını ölüler ve kayıplarınayas tutanlar sarmış bir kral..."

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Şunu unutmamak gerekir...Caligula'yı böyle başına buyruk ve zalim kılan güç, daha sonra ondan şikâyet eden Romalı senatörlerdi.Camus'nun piyesinde Caligula ortadan kaybolduğunda soylular şöyle konuşurlar: