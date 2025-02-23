Olamıyor...

Geniş bir caddenin kaldırımının kar görüntüsünü...

Bir apartmanın otoparkında birikmiş karla yapılan kardan adamı çekip sosyal medyaya aktarmak ne içimizdeki kış manzaraları hasretine ne de karlı hatıralarımıza uygun düşüyor...

Hele bir iki güne kalmadan beyaz örtünün önce kirli sarıya, hemen ardından çamura dönüşeceğini, büyünün hemen bozulacağını bilmek var ki, hiç açmayayım.

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Genç kuşaklar mı?Onların bundan fazlasını görmemiş olması sizi yanıltmasın...Kar deyince gençlerin akılları gördükleri filmlere, dizilere, uçsuz bucaksız beyazlıklara gidiyor...Norveç polisiyelerine, Finlandiya'nın ıssız bozkırlarına kadar hem de...Sonra yürüyüşe çıkıyorlar, belki biraz şakacıktan kartopu oynamaca falan...Ya çocuklar?Çünkü arkadaşlarını arayıp "Oğluuum, bizim site acayip tuttu" demekle meşguldü, bir yandan da cidden kızak yapmış gibi fotoğrafını çekmeye çalışıyordu.

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Biz kar her yanı tutsa bile tam olarakbilmeyen insanlarız...Kar ve kadercilik arasındaki bağ koptu çoktan...Daha da ötesi var elbette...Aklıma Nietzsche'nin başkaldırma duygusunu sıfırlayan hâli, "Rus kaderciliği"ni yakıştırdığı "ölüme yatma" durumu geliyor şimdi...der ya Nietzsche...

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Dün kar yağarken zihnimize hızla hatıraların üşüşmesinden söz etmiştim...Bir devardır...Unutmak için, temize çekmek için bir imkân gibi görünür ya her yanı kaplayan beyazlık...Ahmet Muhip Dıranas şu dizeleri boşuna kaleme almamıştır.

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Bak şimdi!Tam şu an çayım elimde pencere kenarındayım, bir yandan tekrar hafifçe atıştırmaya başlayan kara bakıyorum,Lakin ilkyazlar da kalmadı ki...Artık nasıl da hızla geçiyoruz yaz mevsimine...Yazlar da manasız bir koşuşturmaca sanki...Zihin ne becerikli bir oyuncu, değil mi?