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HAŞMET BABAOĞLU
28 Şubat 2025, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

Dikkat! Ortalık soytarılarla dolduruluyor

Ne hız ama değil mi?
Siyasetin ALÇAKÇA gülünçleştirilme operasyonunun hızından söz ediyorum...
Trump'ın Gazze videosu mesela...
Yenilir yutulur şey mi?
Havuz başında "drink"lerini yudumlayan Netanyahu ve Trump meğerse "Gazze'nin geleceği"ymiş.
Bakış bu...
Düşünün, boşluğa konuşan Biden liderliği(!) bitti, yerine gelen de bu!

***

Daha dün Boris Johnson'ın skandallarına şaşırıyorduk; gazetecileri görünce buzdolabına saklanan, halka sokağa çıkma yasağı uygulanırken bakanlar kuruluyla eğlence partilerine katılan başbakan diyorduk hani...
Macron'un hafiflikleri diyorduk, oturduğu koltuğu asla dolduramayan adamın iktidardaki uzun hikâyesinden söz ediyorduk
Ne dediğini ve ne yaptığını bilmeyen Avrupa siyasetçileri ağzımızı bir karış açık bırakmıştı.
Baltık ülkelerinin yerinden habersiz dışişleri bakanları bile gördük...

***

Biliyorum, sandınız ki biter bu furya!
Biliyorum, dünyanın hâlini eğlenceye çeviren, bankerlerle kurduğu ilişkilerden ötesini düşünmeyen, bir dediği öbür dediğini tutmayan "lider bozuntuları"na elbet kapı kapanır diye umuda kapıldınız...
Yanıldınız!
Operasyon çok açık...
Siyaset önce gülünçleştiriliyor ve bir yandan da ağır biçimde alçaklaştırılıyor, sonra işi bitirilecek...
Küresel elitler işlerini yürütmek için siyaseti ciddiye alan kitlelere de, siyasetin bilinen koridorlarına da ihtiyaç duymuyor.
Yeni tip iktidar örgütlenmelerine geçmek için eski siyaset modelinin "komedi sahnesi"ne çevrilmesini istiyorlar ve epey de yol katettiler.

***

Bizler talihli olduğumuzu bilelim...
Çünkü seveni de sevmeyeni de hakiki bir siyasi lider tarafından yönetildiğimizin farkında.
Çok değerli ve önemli bir fark bu...
Neden mi?
Çünkü "halkın sözü" aşama aşama tasfiye edilecek...
Seçkinlerin gelecek planı bu...
Halka bağlı ve CİDDİ liderler bu yüzden onların planına bir engel teşkil ediyor...
Bu yüzden ortalık SOYTARILARLA dolduruluyor.
Soytarı bulamadıklarında boşluğu "teknik eleman" veya renkli vitrin figürleriyle kapatmaya çalışıyorlar...
Bizde de örnekleri çıkmaya başladı...
Aman dikkat!

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NOT DEFTERİ
Portre sanatı zamanla önemsizleştirildi. Neden? Çünkü portrenin ödevi bir biriciklik yakalamaktır ama "herhangi biri" olmayı yakalamak için fotoğraf objektifi yeterlidir. (G. AGAMBEN / Gelmekte Olan Ortaklık)

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