İyiye, güzele, doğruya yürüyüş tamamlanıp biten bir şey değildir.

Duramazsın bile...

Durdururlarsa, yeniden başlamalısın, belki de en baştan başlamalısın...

Ramazanları her seferinde bir "başlangıç" olarak görüp öyle değerlendirmek ne güzeldir!

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diye bir söz var...(Bu sözün ayet sanılması doğrudan Kuran'a ne kadar az baktığımızın delilidir ki, ayrı bir mesele.)Hadis de değildir...Sosyal tarih içinde çarpıcı bir anlam kazanmış bu sözüolarak değerlendirmek gerekir.Buradaki "kibar" kelimesi de yanıltmasın sakın, zarafete gönderme yapmaz! "Ekabir"den bilirsiniz, "büyüklerin, saygın kişilerin sözü" anlamında kullanılır.Bu çerçevede...Bana sorarsanız,

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Bak şimdi!dedim ya...Aklıma İbrahim Tenekeci'nin sevdiğim dizeleri geliyor:Tenekeci bunu sosyal medyaya aktardığında altına şöyle yazılmıştı ki, onu da unutmamışımdır:

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Biraz sakinleşsek yani...Sakin kalmayı denesek...Buna çok ihtiyacımız olacak...

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Şimdi oturmuş bütün bunları yazarkenbir yandan da kanallar arasında dolaşıyorum.Hemen hepsi yeme içme alışverişine, kasa önü kuyruklarına, çarşı pazara kamera tutuyorlar.Adını dakoymuşlar, bu telaşın haberlerini yapıyorlar.Diyelim ki, hiçbir şey bilmeyen biri bunları izledi; ramazan ayından ne anlar, söyleyin bana..."Oruç"un öne çıkacağını bildiğimiz ay içinyapılıyor, başka bir şey akla gelmiyor.Neden?Çünkübir türlü değiştiremiyoruz.Asıl sıkıntı burada...

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Geçen gün bir karikatür gördüm.

Maalesef kimin olduğunu not etmemişim.

Şaşkın şoför girdiği yolda karşısına çıkan kişiye diyor ki: "Hayatıma yeni bir yön vermek istiyorum"

El kolla bir şeyler gösteriliyor elbette ama şu da söyleniyor: "İleride bir daha sor abi..."