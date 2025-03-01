İyiye, güzele, doğruya yürüyüş tamamlanıp biten bir şey değildir.
Duramazsın bile...
Durdururlarsa, yeniden başlamalısın, belki de en baştan başlamalısın...
Ramazanları her seferinde bir "başlangıç" olarak görüp öyle değerlendirmek ne güzeldir!
***
"Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır"
diye bir söz var...
Ayet sanılır, değildir.
(Bu sözün ayet sanılması doğrudan Kuran'a ne kadar az baktığımızın delilidir ki, ayrı bir mesele.)
Hadis de değildir...
Sosyal tarih içinde çarpıcı bir anlam kazanmış bu sözü kelam-ı kibar
olarak değerlendirmek gerekir.
Buradaki "kibar" kelimesi de yanıltmasın sakın, zarafete gönderme yapmaz! "Ekabir"den bilirsiniz, "büyüklerin, saygın kişilerin sözü" anlamında kullanılır.
Bu çerçevede...
Bana sorarsanız, her insan derininde "kibar"dır.
***
Bak şimdi!
Yeniden başlamak
dedim ya...
Aklıma İbrahim Tenekeci'nin sevdiğim dizeleri geliyor: "Bizde 'sıfırdan başlamak' yoktur. Allah birdir. 'Elde var bir' diyerek yeniden başlarız."
Tenekeci bunu sosyal medyaya aktardığında altına şöyle yazılmıştı ki, onu da unutmamışımdır: "Biz o BİR'in elindeyiz."
***
2025 baharı dünyada çok çalkantılı geçecek...
Bizler en azından kendi kendimize kaldığımızda tam tersini yapsak mı?
Biraz sakinleşsek yani...
Sakin kalmayı denesek...
Buna çok ihtiyacımız olacak...
Becerebilir miyiz? Zor.
Ama becermeliyiz.
***
Şimdi oturmuş bütün bunları yazarken karşımda TV var,
bir yandan da kanallar arasında dolaşıyorum.
Hemen hepsi yeme içme alışverişine, kasa önü kuyruklarına, çarşı pazara kamera tutuyorlar.
Adını da "Ramazan telaşı"
koymuşlar, bu telaşın haberlerini yapıyorlar.
Diyelim ki, hiçbir şey bilmeyen biri bunları izledi; ramazan ayından ne anlar, söyleyin bana...
"Oruç"un öne çıkacağını bildiğimiz ay için sürekli neler yenilip içilecek, neler tüketilecek hesabı
yapılıyor, başka bir şey akla gelmiyor.
Neden?
Çünkü içine sıkıştığımız kalıpları
bir türlü değiştiremiyoruz.
Asıl sıkıntı burada...
***
Geçen gün bir karikatür gördüm.
Maalesef kimin olduğunu not etmemişim.
Şaşkın şoför girdiği yolda karşısına çıkan kişiye diyor ki: "Hayatıma yeni bir yön vermek istiyorum"
El kolla bir şeyler gösteriliyor elbette ama şu da söyleniyor: "İleride bir daha sor abi..."