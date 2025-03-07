Çevremdekilere bazen böyle soruveriyorum...
Birden...
Sağlıklı mıyız? Sağlıklı mısınız?
Önce "Çok şükür" deniyor, sonra uzun ve şüpheli bir sessizlik başlayıveriyor.
Biliyorum, çoğu tanıdığım düzenli olarak hekim kapılarını aşındırıyor.
Kolaylaşan sağlık hizmetleri, büyüyüp çoğalan hastaneler, çeşit çeşit ve yeni ilaçlar falan giderek çok genç yaştakileri de kapsayan şüpheleri örtemiyor...
Yoksa sağlıklı olmak bir istisna mı?
Esas olan "sağlık peşinde koşan sağlıksız insanlar" olduğumuz gerçeği mi?
Sağlık yerine, hastalıklar mı gelişip genişliyor?
***Bütün bunlar global ve olağanüstü güncel...
***Ne olacak peki?
***Yeni ABD yönetimi sağlık konularına neden çok radikal bir yerden bakmaya başladı, sanıyorsunuz?
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İstiyorum ki, daha fazla geç kalmadan bu noktalara yoğunlaşalım artık...
Ve gıda konusunu baştan ele alalım.
Sağlıkla doğrudan bağlantılı çünkü...
İlgimizi Zelenski patırtısından biraz da bu taraflara doğru çevirebilir miyiz?
Ne dersiniz?
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NOT DEFTERİ
Bazen düşünürüm, ne kadar garip mahluklarız? Hepimiz ömrümüzün kısalığından şikâyet ederiz; fakat gün denen şeyi bir an evvel ve farkına varmadan harcamak için neler yapmayız? (A. H. TANPINAR / Saatleri Ayarlama Enstitüsü)