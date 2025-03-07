Çevremdekilere bazen böyle soruveriyorum...

Birden...

Sağlıklı mıyız? Sağlıklı mısınız?

Önce "Çok şükür" deniyor, sonra uzun ve şüpheli bir sessizlik başlayıveriyor.

Biliyorum, çoğu tanıdığım düzenli olarak hekim kapılarını aşındırıyor.

Kolaylaşan sağlık hizmetleri, büyüyüp çoğalan hastaneler, çeşit çeşit ve yeni ilaçlar falan giderek çok genç yaştakileri de kapsayan şüpheleri örtemiyor...

Yoksa sağlıklı olmak bir istisna mı?

Esas olan "sağlık peşinde koşan sağlıksız insanlar" olduğumuz gerçeği mi?

Sağlık yerine, hastalıklar mı gelişip genişliyor?

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Bütün bunlar global ve olağanüstü güncel...yavelikleriyle artık kimseyi oyalayamıyor.Dev şirketlerin, Dünya Sağlık Örgütü politikalarının ötesinde birgerçeğinden söz ediyorum.İnanılmayacak kadar büyük paralar dönüyor ama sistemde ciddi bir yanlış olduğu şüphesi de büyüyor.

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Ne olacak peki?Söyleyeyim...Sistem kendini korumak ve "sade insan"ın tedirginliğini bastırmak için yakın bir zaman dilimi içinde piyasayasürecek...Yatışacak mıyız? Sigorta sektörü diyorum ya...Bu işlerin kralı onlar çünkü...

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Çünkü gidecek çok yol kalmadı...Bir ülke düşünün ki...Ordu hizmetlerine katılmak isteyensağlık kontrolündenbelgesiyle çıkamıyor. Kilo, ilaç kullanımı, organ hasarları ve uyuşturucu problemleri almış yürümüş...Peki diğer ülkelerde durum nasıl?Mesela bizim gençlerimizde hastalıkların artışı konusunda özel bir çalışma ve dikkat var mı?

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İstiyorum ki, daha fazla geç kalmadan bu noktalara yoğunlaşalım artık...

Ve gıda konusunu baştan ele alalım.

Sağlıkla doğrudan bağlantılı çünkü...

İlgimizi Zelenski patırtısından biraz da bu taraflara doğru çevirebilir miyiz?

Ne dersiniz?

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NOT DEFTERİ

Bazen düşünürüm, ne kadar garip mahluklarız? Hepimiz ömrümüzün kısalığından şikâyet ederiz; fakat gün denen şeyi bir an evvel ve farkına varmadan harcamak için neler yapmayız? (A. H. TANPINAR / Saatleri Ayarlama Enstitüsü)