Trump'ın ne "mal" olduğu hep ortadaydı...

Şimdi fark etmiş gibi davrananları hiç samimi bulmuyorum.

Fırsat bu fırsat deyip Zelenski'yi kahramanlaştıranlara da fena halde gülüp geçiyorum.

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Trump'ın kabalıklarını ve ekibinin atılganlığını sabaha kadar konuşsak temeldeki çatışmayı anlamamıza fayda etmeyecek...Küreselcileri kenara itip dünyanın bütün iplerini yeniden elinde tutmaya karar veren ABD'nin...İşin püf noktası burası işte!

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Küçük komedyen Zelenski, büyük komedyen Trump falan, geçin bunları!Bunlar çerezlik hikayeler...Trump ve ekibini sahneye süren derin ABD şunu biliyor...Daha fazla geç kalınırsa...ABD'nin hegemonik gücü kalıcı hasar alacak...Küreselci oligarşi ve onun finansal becerisi dünyayı gerçekten birye dönüştürecek...

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Tamam! Trump ve ekibinin çok rahatsız edici bir üslubu var...Ama esas dikkatiniz, bu ekibin zaman kalmamış gibi davranmasına odaklanmalı...Hemen sonuç almak için hızlalarının üzerine saldırıyorlar sanki...Ve şunu da göreceksiniz...Bu ekip biryla orada...Dünya kasesini içindekilerle birlikte sallamak istiyorlar.Hesapları bu ve tam da bu yüzden onlarda diplomatik nezaket, uluslararası ilişkiler üslubu falan aramayın...Bu yüzden tavırlarınadiyorum.

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Ah, keşke Trump'ın ekibinin daha ilk günden iklim şamatasına karşı çıkışını; yeni kuşakların çok cinsiyetli hale getirilmesine itirazlarını, pandemi dosyalarını açmalarını konuşabilseydik...

Ama işte SADE İNSAN ve onun geleceği çok kısa bir süre gündemde yer tutabiliyor...

Dikkatler hemen başka yönlere çevriliyor...

Çok yazık!

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NOT DEFTERİ

Akıl artık istenmez olmuş, ölçüp biçmek, gerçeği kavramaya çalışmak ihanete eşit mana kazanmıştı. (TARIK BUĞRA / Firavun İmanı)