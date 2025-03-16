"Etrafımızda serpilen yıkımın kokusunu duyabiliyoruz, ağır ağır yaklaşıyor, buna rağmen evlerde bu kuşatmadan kurtulabilirmişiz gibi nefes alıp vermeye, binalarımızın içinde sokağı ele geçiren tekinsizlikten korunmaya çalışıyoruz (...) Sokaktaki uçucu güvenliğe bel bağlamıyoruz ama binalarda korunabileceğimizi sanıyoruz."

Bu satırlar hemen her romanını severek ve düşünerek okuduğum Ömer F. Oyal'ın "Gemide Yer Yok"undan...

Ürpertici bir felaket anlatısı bu roman...

Ama yukarıya aldığım satırlara şimdi bir daha ve dikkatle göz gezdirin: Sanki gündelik hâlimizi ve "ev" anlayışımızı da tarif etmiyor mu?

Birkaç satır sonrası da şöyle:

"Geçmiş anbean un ufak olurken kıpırdayamıyor, yıkımı izlemekten başka bir şey yapamıyoruz. Tesellisiz bir yıkım."

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Kıpırdayamadan dışarıdakiizlediğimiz konutlarımızademek doğru mu?Bu soruyla yüzleşmekten kaçtığımız ama çok hayati nitelikte sorular değiller mi?Ev neresi?

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Geçen pazar günkübaşlıklı yazımda ev konusunusorgulamaya başlamıştım, hatırlarsınız...Kaldığım yerden devam etmek istiyorum.Neden mi?Şu yaşıma geldim, yeterince uzun bir ömür.Çünkü tilkinin dönüp dolaşıp geldiği "dükkân"dan;Dışarısının çekiciliğini veya tekinsizliğini iyi biliyoruz ama "içerisi"nin çekiciliği konusunda duygularımız bulanık, güvenilirliği ise tartışmalı...

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Değerli mimar Serkan Akın hep vurgular ya...Aslında 1930'lu yılların gazete haberleri gerçeği anlatıyor:Kent, evsizlik demek yani...

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Yani konutlarımızıuygulamalar doldurmaya başladı; pazarlamada da bir fark yaratıyorlar.Daha da önemlisi, ruhumuza yuva nerede?