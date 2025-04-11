Dünya için sarsıcı bir geçiş dönemindeyiz...
Bu yaz çok sıcak geçecek...
Hiç lamı cimi yok!
Siyaset, finans, sosyal sistemler için fırtınalı bir mevsim...
Ama anlamak istemeyenler veya kafa karıştıranlar çok...
Hele medyamız bambaşka bir âlem...
***Dün İsrail'in kuruluş günlerinde Türk matbuatında meseleyi Araplar ile Yahudilerin ihtiras çatışmasına bağlayan başyazarlardan örnek vermiştim...
***Benim izlerken ağzım açık kalıyor: Şu an içine girdiğimiz global krizi Trump'ın "artizlikleri" olarak görüp kahkahalara boğulan ekran çubuklularımız var...
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Şimdi aklıma rahmetli Birand'ın şu yazdıkları geldi:
"Moskova'da temsilci olduğum dönemde, SSCB Dışişleri Bakanlığı'nda Safrancuk adlı bir genel müdür vardı. SSCB'nin son günlerinde tesadüfen karşılaştık. Emekli olmuştu. Bana dedi ki, 'Birand, sözümü unutma. Pandora'nın kutusunu açtınız. Ancak ileride, özellikle Türkiye gibi ülkeler üç nedenle pişman olacaklar. Bir, tümüyle Amerikan hegemonyasının altına girecekler. İki, etnik kavgalar başlayacak. Üç, din unsuru ön plana çıkacak ve uluslararası ilişkileri etkileyecek."
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NOT DEFTERİ
Gök altında olan her şeyin bir vakti vardır; doğmanın vakti, ölmenin vakti, aramanın, bulmanın, yitirmenin vakti vardır. (KEMAL TAHİR / Devlet Ana)