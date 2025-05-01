Kuraldır...
Söyleyen dâhil kimse bir şey anlamadığında, edilen laf "bilimsel" bir açıklama sayılır.
Avrupa'nın kararlı İsrail karşıtı iki ülkesi olan Portekiz ve İspanya'daki elektrik kesintisinin suçlusu ilan edildi: "Olağandışı atmosferik fenomen."
"Atmosferik" mi dediniz, konuyu kapatabilirsiniz!
Hele bir de yanına "fenomen" kavramını kondurdunuz mu, tamamdır!
Meteorologlar böyle bir durum gözlemlememişler ama olsun...
Çok zorlanırsa, olgular ve rakamlarla oynanır.
Zaten kesintiyi iklim sorununa bağlayanlar çıkmaya başladı bile...
Dünya böyle bir yer artık...
Kitleler için yeni "korku üretimi" ve "sıfırlama" testleri gerçekleşinceye kadar olanlar unutulur.
***Peki şunu hatırlıyor musunuz?
***Düşünün...
***
Ha, şu da var...
Portekizliler ve İspanyollar sakin insanlardır...
Duran metrolardan en ufak bir heyecan dalgasına yol açmadan çıkışlarının videolarını izlemişsinizdir.
Peki ya bu türden saldırılar daha heyecanlı toplumları hedef alırsa...
Neler olabileceğini düşünmek istemiyorum.
***
NOT DEFTERİ
Gülümseme vardır, gülümseme vardır; karanlık olanı aydınlık olandan ayırt etmeyi öğren artık... (RAY BRADBURY / Uğursuz Bir Şey Geliyor Bu Yana)