Muhalefetimiz, muhalefet olsa...
Gerçekten liderleri olsa...
Soracağım onlara...
Sözcülerinizi, temsilcilerinizi, vekillerinizi çok mu arıyorsunuz?
Bulduklarınız bunlar mı?
Muhalefet seçmenine de sormak isterim...
Durmadan sersem yerine konulmanızdan hiç mi şikâyetçi değilsiniz?
"Yeter, bu kadar cehalete tahammül ettiğimiz!" demeyecek misiniz?
Türkiye'nin dünyayı ve insanı bilen bir muhalefete çok ihtiyacı var ama belli ki böyle bir kültür ve oluşum için daha çok zamana ihtiyaç var.
***Buyurun...
***Yahu hiç mi şu Vatikan nedir, papalık nedir, öğrenme çabası göstermedin?
***Böyle kirli bir sistemin içinde ölen papanın gerçekten bir "cebi" varmış gibi ağlak edebiyat yapmak neyin nesi?
***
Beş yıl kadar önce bizim Murat Soydan yazmıştı: "Koronavirüs aynı zamanda ekonomik bir tehdit. Yüz milyonlarca insan hızla yoksulluğa sürükleniyor. Ama hepimizin atladığı dâhice bir çözüm var aslında: Vatikan'ı satalım, dünyayı kurtaralım!"
Öyle bir yerden söz ediyoruz, bilmem anlatabildim mi?
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NOT DEFTERİ
Bahar geldi mi, çiçekçilerden kucak dolusu mimozalar yürütür, eve götürürdüm, mutluluk koksun diye... (ROMAIN GARY / Onca Yoksulluk Varken)