Deprem, bilimin işiymiş...

Durmadan bunu söylüyorlar.

Peki! Tamam!

Lakin bilim ne?

Nasıl işliyor?

Bunu da bir konuşsak mı?

Bak, görüyoruz işte!

Her bilim adamından ayrı ses çıkıyor ve hepsi de yüzde yüz haklı olduğunu iddia ediyor.

Demek ki, ne yapmak lazım?

Bilimi "çalıştırmalı" ama asla tapınmamalı...

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6.2 büyüklüğündeki depremtayfayı üç gündedağıttı.Şimdi onlar da tuttukları profesörlere göre takımlara ayrıldılar...

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Aklıma bir zamanların tanınmış sitüasyonist düşünürü Guy Debord'un şu sözleri geliyor:

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Bu konuda da birbiriyle çelişen bir sürü tavsiye havada uçuşuyor.Tabii bir de depremi en acı biçimde yaşamış insanların dibine kadar "hakiki" reaksiyonları var. Antakya 'da yaşayan değerli botanik bilimci Yelda Güzel, sosyal medyaya şöyle yazdı: "6 Şubat depremini yaşamış biri olarak hiçbir tavsiyem yok.İnşallah büyükdeprem olmaz."

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Birkaç yıldırdiye yazmaktan tükenmiştim ki, Hindistan savaşı için sayaç çalışmayabaşladı...Şunu da bilelim; Hindistan bir çatışmanın içindeyse...Bu aslında örtülü olarak bir yanda ABD ve İsrail , öte yanda Çin savaşacak demektir.

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Şaka yapmıyorum...Sizi bilmem benim dolaştığım semtlerde adım başı pilavcı var.Önlerinde kurye motorları vızır vızır...Gençlerin harçlığı pilava yetiyor artık, ne yapsınlar!Pilav fiyatları da artınca ne yenilecek acaba? Düşünmek istemiyorum.

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Zihni sislendirip düşünmeyi engeller, davranışları akıldan kopartır.