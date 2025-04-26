Deprem, bilimin işiymiş...
Durmadan bunu söylüyorlar.
Peki! Tamam!
Lakin bilim ne?
Nasıl işliyor?
Bunu da bir konuşsak mı?
Bak, görüyoruz işte!
Her bilim adamından ayrı ses çıkıyor ve hepsi de yüzde yüz haklı olduğunu iddia ediyor.
Demek ki, ne yapmak lazım?
Bilimi "çalıştırmalı" ama asla tapınmamalı...
***6.2 büyüklüğündeki deprem bizim "kutsal bilim" bağlısı tayfayı üç günde dağıttı.
***Aklıma bir zamanların tanınmış sitüasyonist düşünürü Guy Debord'un şu sözleri geliyor: "Artık bilimden dünyayı anlaması ve bir şeyleri iyileştirmesi değil, olup bitenleri MEŞRULAŞTIRMASI isteniyor. İşte bugünün rezil dünyasında satılmış bilimin manzarası..."
***Depreme hazırlık olarak ve deprem sırasında ne yapmalı?
***Birkaç yıldır "Bütün dünyayı bölgesel çatışmalar saracak, böylece bir tür global savaş atmosferi oluşturulacak" diye yazmaktan tükenmiştim ki, Pakistan-Hindistan savaşı için sayaç çalışmaya başladı...
***Kent (şehir değil, o başka bir şey) insanı ve özellikle gençler kendini pilava vurdu...
***Korku enerjidir... Yıkıcı bir enerji... Zihni sislendirip düşünmeyi engeller, davranışları akıldan kopartır.