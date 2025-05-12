Bak şimdi!

Hatırlayın, şu iki ay boyunca bir takım çevreler neler iddia ettiler...

Yok efendim, Putin Ankara'yı silmişmiş, Ukrayna için bize hiçbir güveni kalmamışmış...

Eh, bir burukluk olmuştur belki ama sonuna bakalım...

Rusya Devlet Başkanı Cumartesi geç bir vakitte ilan etti: "3. Kez ateşkesi ilan ediyorum, Erdoğan'la görüşeceğim ve barış görüşmeleri için İstanbul'da buluşmayı teklif edeceğim." Dikkatle bakın!

Burada ne var?

Trump'ın çok bilinçli biçimde devre dışı bırakılışı...

Ve Türkiye'nin tekrar merkeze çekilişi...

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Şimdi Ukrayna krizi başta, dünyanın en sıcak haline baştan ve hızlı bir bakış atalım...Hatta sıcak savaş için Ukrayna'ya askeri yardımlarını arttırdı.O halde barış isteyen ve barışı inşa eden her devlet önümüzdeki dönem Avrupa 'yla papaz olacak...Avrupa bu duruşunu sürdürür mü? İster ama zor.

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Trump çok pragmatik biri.Ukrayna parlamentosu ABD ile kritik mineraller ve doğal kaynaklar anlaşmasını onayladı.Şimdi söyleyin bana...Washington, artık Putin şöyle yaptı, böyle yaptı ile oyalanır mı?

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Global finansal ve ekonomik krizin yumuşatılması içinSıra Ukrayna'daki ateşi hafifçe söndürüp başka kritik alanlarda yeni çatışmalar çıkarmakta...Sıradazun sürecek birçatışmada mı?Niye olmasın?Üstelik asıl hedef olan Çin'i de ateşe yakın tutmak olur bu...Ama ürküntü de var.

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Dört...

Trump, İsrail'le bağlarını koparıyor mu?

Bazı yorumcular bu noktada pek umutlu...

Netanyahu'yla koparır ama İsrail'le asla...

ABD, Büyük İsrail'dir.

Ne istiyor Gazze'de yeni ABD?

"Orası İsrail'in değil benim olsun" dediğini duyar gibiyiz, değil mi?

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NOT DEFTERİ

Gerçekten sakin ve yalnız ol! Dünya özgürce sunacaktır kendini sana. Maskesinden sıyrılmak için başka seçeneği yok. O zaman ayaklarının dibine yuvarlanacaktır. (TOM ROBBINS / Ağaçkakan)