Bak şimdi!
Hatırlayın, şu iki ay boyunca bir takım çevreler neler iddia ettiler...
Yok efendim, Putin Ankara'yı silmişmiş, Ukrayna için bize hiçbir güveni kalmamışmış...
Eh, bir burukluk olmuştur belki ama sonuna bakalım...
Rusya Devlet Başkanı Cumartesi geç bir vakitte ilan etti: "3. Kez ateşkesi ilan ediyorum, Erdoğan'la görüşeceğim ve barış görüşmeleri için İstanbul'da buluşmayı teklif edeceğim." Dikkatle bakın!
Burada ne var?
Trump'ın çok bilinçli biçimde devre dışı bırakılışı...
Ve Türkiye'nin tekrar merkeze çekilişi...
***Şimdi Ukrayna krizi başta, dünyanın en sıcak haline baştan ve hızlı bir bakış atalım...
***İki...
***Üç...
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Dört...
Trump, İsrail'le bağlarını koparıyor mu?
Bazı yorumcular bu noktada pek umutlu...
Netanyahu'yla koparır ama İsrail'le asla...
ABD, Büyük İsrail'dir.
Ne istiyor Gazze'de yeni ABD?
"Orası İsrail'in değil benim olsun" dediğini duyar gibiyiz, değil mi?
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NOT DEFTERİ
Gerçekten sakin ve yalnız ol! Dünya özgürce sunacaktır kendini sana. Maskesinden sıyrılmak için başka seçeneği yok. O zaman ayaklarının dibine yuvarlanacaktır. (TOM ROBBINS / Ağaçkakan)