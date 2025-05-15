Gerçekten bir "ortalık" olsaydı...
Medya ve siyasal gündemler tarafından zihinler önce dağıtılıp sonra sadece bir iki yere toplanmasaydı...
Şöyle yazardım: Ortalık yıkılıyor...
Çünkü genç kanser vakaları müthiş bir hızla artıyor.
90'lardan bu yana yapılan taramalar bütün dünyayı ürkütüyor.
50 yaş altı kanser vakaları son dönemde yüzde 79 oranında artmış...
Orana dikkat ettiniz mi, bir daha bakın!
***Ortalık yıkılıyor..
***Bir konu var ki, hakikaten sarsıcı...
***
İşte bütün bu çerçeve içerisinde Trump yönetimi, Sağlık Bakanı'ndan tıp kurumları içindeki bütün atamalara kadar radikal kararlar almaya başladı.
Trump'ın hâline tavrına bakıp duruyoruz da...
Birimiz bile "İyi de bu adam tıp alanında ne yapmak istiyor?" diye sormuyoruz...
Trump en son ülkesinin en önemli tıp mevkilerinden birine Stanford'dan mezun ama cerrahlığı bırakan Dr. Casey Means'i önerdi...
Dr. Means diyor ki: "Sağlık sistemi, hastaların çokluğundan kâr ettiği sürece bu işi çözemeyiz."
Oturun düşünün şimdi...
***
NOT DEFTERİ
En ufak bir çatlak olmamalıdır suskunlukta. Aksi halde yıllardır biriktirdiğimiz sessizlik elimizden kayıp gidiverir. (ÖMER F. OYAL / Ferahlık Anına Övgü)