Bir anne filin otoyola çıkan yavrusunu ezen kamyonu itmeye çalışmasının görüntülerini izlemişsinizdir.
Dünyanın bütün TV kanalları gösterdi, sosyal medya bu görüntüleri yüz milyonlarca insana ulaştırdı...
Geçen haftanın uluslararası çapta en gözde haberiydi...
Yavrusu çoktan hayatını kaybetmişti ama sabaha kadar bıkmadan usanmadan bütün gövdesini kullanarak kamyonu yerinden oynatmaya çalıştı anne fil...
Sonunda uyuşturucu verip bayıltarak oradan uzaklaştırdılar...
***Peki Gazzeli anneler ve aç susuz hâlde bombalar altında yaşamaya çalışan yavruları medyada doğru düzgün yer buluyor mu?
***Yavru kedileri, köpekleri görünce kendimizden geçiyoruz mesela...
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Bu konular ana akım medyatik tartışmalara dahil olmuyor.
Ben size nasıl bir dünyada yaşadığımız gerçeğinin bu yüzünü bir iki rakamla göstermek istiyorum...
Bir...
Global çapta 5 yaşından küçük her üç çocuktan ikisi yetersiz besleniyor. (Hiç şaşkınlık havasına girmeyin, gerçek bu, dünya bu!)
İki...
Dünyada kaç çocuk işçi var biliyor musunuz? Dikkatli okuyun! Tam 600 milyon çocuk, çocukluğunu yaşamıyor, işçi olarak çalıştırılıyor.
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NOT DEFTERİ
Onur parça parça kırılır, ufak kırıntılar halinde zedelenir ve bir süre sonra geride üzülecek bir şey dahi kalmaz. (ÖMER F. OYAL / Zaman Lekeleri)