Şükür!
Hepimiz için hayati önemde fakat hem tarım sermayesinin hem de tarım bürokrasisinin sürekli boğuntuya getirdiği bir konuya nihayet en tepeden parmak basıldı...
4. Tarım Orman Şurası'nda...
Cumhurbaşkanı...
Orada bulunanların gözlerinin içine bakarak "pestisitlerle mücadele edeceğiz" dedi.
Bunu milat sayıyorum...
Devamı öyle gelsin!
***
On küsur sene önce...
Bol miktarda meyve, sebze üreten bir köyde bağların, bahçelerin arasından geçerken hayvan ölülerine rast gelmiştim...
Yerini söylemeyeyim...
Şahane bir çınar ağacının altındaki kahvede otururken sordum...
Yaşlı bir köylü eğildi, fısıldar gibi "tarım ilacından"
dedi; sonra sustu.
O dönem görüp işittiğimi tam olarak anlamlandıramadığımı itiraf edeyim.
Sonra film yönetmeni bir dostum çektiği filmde benzer sahnelere yer verince, ona sordum; "Çiftçimiz delirmiş gibi Haşmet
" dedi; "Ürün zarar görmesin diye öyle çok ilaç kullanıyorlar ki çekim yaptığımız süre boyunca ekibim sık sık hastalandı...
"
Zaten resmi rakamlara bakınca da görülüyor: Ülkemiz tarım üretiminde ruhsatsız zirai ilaç kullanımı bütün ilaçlamaların üçte birine kadar yükselmiş...
Düşünün ki, o ürünler soframıza geliyor
ve üzerindeki zararlı maddeleri
yıkayıp atmak hiç kolay değil!
***
Tarım Orman Bakanlığının
raporuna bakılırsa, tahlil edilen her üç gıdadan birinde özellikle çocuklar için sağlığa tehlikeli sayılacak pestisit kalıntıları var.
Peki en çok hangi ürünlerde bu kalıntılar var...
En başta salamura yaprak...
Uzmanlar salamura yaprakla yemek yapmayı unutun diyorlar ama mümkün mü?
Sivri biber çeşitleri ve ıspanak gibi yeşillikler
onu takip ediyor...
Yani şimdi alarm durumuna geçilmeyecekse, ne zaman geçilecek,
değil mi?
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Şunu da unutmamalı!
Pestisit zehirlenmesinin bir boyutu KÜRESEL SALDIRI niteliği taşıyor.
Zararlı pestisitleri bizim gibi ülkelere beş dev şirket pazarlıyor.
Kazandıkları milyar dolarların yanında sade insanın sağlığı umurlarında olur mu?
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NOT DEFTERİ
Maske takmak bir mevcudu gizlemek değil, mevcudun olmayışını gizlemekti. Zaten olur da bir maskesini çıkaran bunu ancak başka bir maske takmak için yapardı. (ŞULE GÜRBÜZ / Kıyamet Emeklisi)