Pabucu dama atılalı çok oldu...

Gençler adını bile bilmiyor, bilenler de neyin nesi olduğunu merak etmiyor...

Ne garip! Dünya durduğundan beri var gibi geliyor bana bazen, içimi sıkıyor, kullanamıyorum...

Facebook'tan bahsediyorum...

Oysa şunun şurasında, kurulalı sadece 22 yıl olmuş...

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Peki bunu nasıl fark ettim?(Oceanic Havayolları'na ait 815 sefer sayılı Los Angeles-Sidney uçağı)Vedizisi de hayatımıza girivermişti... Facebook mu?Onun globalleşmesi için 2005'i beklemiştik.

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Niye geçmişe döndüm?Şu isimlere bir bakın...Diziyi sadece bir sezon izlemiş olanlar bile hâlâ bu isimleri unutmamışlardır...Biraz da dizinin etkisiyle...2000'lerin ilk on beş yılıgeçti...Dünyaya da bu dizinin kahramanlarına yaklaştığımız gibi yaklaştık.Hani geçmişlerini öğrendikçe onların çok kızdığımız yanlarını bile anlayışla karşılar oluyorduk ya...Yeni bir dünyanın eşiğindeyiz...Ve şimdi, kahramanları bizi müthiş gıcık edebilir, hiç tahammülümüz yok artık!

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İstenirse herkes elimizle konmuş gibi bulunuyor...Ama neden?Neden çocuklarımızı kötülüğün elinden kurtaramıyoruz ve adliye dosyalarımız hâlâ "kayıp çocuklar" ile dolmaya devam ediyor?Kaybolmak, heyecan verici gizem özelliğini kaybetti...

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Merak ettim, baktım...Depremler, seller, fırtınalar... Mısır 'ın özel havayolu şirketi Flash Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Kızıldeniz 'e düşmüş ve 148 kişi ölmüş.Ve yıl boyunca ekran karşısına geçip tırnaklarımızı kemirerek The Lost izlemişiz...

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Hiç bilmeyip de şimdi şu diziyi izleyeyim diyecek olan varsa...İlk, bilemedin ikinci sezonu izleyip bıraksın...Gizemin, işaretlerin, bağlantıların da bir haddi var.O kadarı yeter!Asıl işyüzleşmekte...