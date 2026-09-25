Sorarsan...
"Yapay zekâyı kullanıyorum ama işimin yaratıcı kısmını ona yaptırmam" der gençler...
Sorarsan...
Tıpkı MIT Technology Review'ın "YZ Kuşağı" sayısındaki ankete cevap veren ergenler gibi "Şarkımı veya resmimi yapay zekâya yaptırmam" diyenler dikkat çeker...
Yetişkinler mi?
Sorarsan...
"Her şeye izin versem, doktorum olmasına izin vermem" derler...
***Hepsine "Külahıma anlat" dedim içimden...
***"Yapay zekânın asla doktorum olmasını istemem" diyenler mi?
***Anlayan anlamıştır...
***
Bazı yeni dönem düşünürleri...
Anthropic gibi yapay zekâ üreticisi şirketlerin oluşturduğu havayı abartılı bulup eleştiriyorlar.
"Yapay zekânın beyindeki nöron ağlarını andıran bir beceriyle örgütlendiğini ve bunun durdurulamayacağını söylemek mecazdan öteye gitmez" diyorlar...
Bir düşünür, "Günün birinde belki gerçekten bilinçli bir yapay zekâ üretilebilir ama mevcut sistemlerin böyle olduğuna dair kanıt yok" diyor.
İnsana bakıyorum, insanlara...
Kim bilinçli?
Ben de ona YETERLİ kanıt bulamıyorum.
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NOT DEFTERİ
Suçlu, kovalanmadan kaçar. Benim için ise hep tersi geçerli olmuştur. Kovalanan masum kaçar. (GEORGI GOSPODINOV / Hüznün Fiziği)