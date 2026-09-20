"Ne Meşrutiyet'e aldırmıştı,

ne Otuz Bir Mart Vakası'na,

ne de sonraki fırkacılığa...

Dünya umurunda değildi, onun yemeğine dokunulmasın; çarşı, pazar kapanmasın da isterse kan gövdeyi götürsün...

İstanbul cayır cayır ateşte yansın, Rıza Efendi turfanda enginar buldurmuş, zeytinyağlısını yaptırıyor...

Babıâli baskınında hindi doldurtuyor, kadayıf pişirtiyordu."

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Bugünlerde yineokumaya döndüm...Bambaşka bir lezzeti vardır Refik Halit'in satırlarının, tekrar tekrar okumak istersiniz...Dün akşamdan beri de elimdevar.İlk romanı...Önce 1920'dediye basılmış...Roman mı tam olarak? Tartışılır. Olay örgüsü zayıf ama anlattıkları ders gibi...Okurkendiye düşünüyor insan...Hele sosyal sınıf özellikleri vehep aynı...Girişte alıntıladığımmesela...Ne kadar tanıdık!

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Bir devar anlattıkları arasında...Ayrı âlem!Şöyle anlatıyor Refik Halit:"Harbin ilanından önce talih hiç yüzüne gülmemiş, kırk yaşına kadar yakası sefaletten, musibetten kurtulamamıştı.Otuz iki kuruştan alınan şey iki bin sekiz yüz elli kuruştan gitmiş, Ali Bey zenginleşmiş, askeri müteahhitler arasına katılmıştı..."

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da romanın kahramanlarından...Kendisinin de içinde yer aldığı o günlerin dünyasınıdiye anlatıyor.Nostalji her dönemin duygusu...İsmet Hanım dageri duramıyordu.Şu sözlere bakın:"O zamanki kaçamak sevgilerimiz şimdiki devrin onuna bedeldi. Uzun uzun beklemek, özlemek, korkular, ürpermeler geçirmek icap ederdi.Çeşit çeşit, mebzul ve zahmetsiz."

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