"Çin'den de bomba bir olay bekliyorum" diyorum tarihçi dostum Barış Ertem'e...
Sonra mırıldanarak ekliyorum: "Gerçi zaten bütün yaptıkları bomba Çin'in... Bunu anlamak için sadece yapay zekâ konusundaki gelişmelerine bakmak yeter!"
Barış hafiften dalgacı biçimde "Onu bunu bilmem" diyor; "eğer Çin'e anormal büyüklükte ve kısa süreli bir petrol sevki olduğunu öğrenirsek sığınaklara doğru koşmaya başlayalım..."
***
Yıllardır yazıp durduğumu bir daha tekrarlayayım...
Birinci Dünya Savaşı,
küresel sahnede Birleşik Krallık'ın gücünün sarsılması ve ABD'nin ağır ağır boy göstermesiyle sonuçlanmıştı.
Ancak ABD açılan kapıdan tam olarak girememişti; bunun için bir büyük savaş daha gerekiyordu.
Hitler bu imkânı verdi...
İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyanın egemeni artık ABD'ydi.
SSCB mi?
Sovyetler bu egemenliğin aynası ve bahanesiydi...
Şimdi üçüncü bir büyük savaş olacaksa
(ya da çoktan başlamışsa) bunun örtülü veya açık nedeni Çin'in egemenlik inşasıdır.
ABD'nin asıl derdi bu...
Avrupa'nın yuttuğu Rusya zokası,
Beyaz Saray'ı çok da ilgilendirmiyor...
Çin ya durdurulacak ya da bendini aşacak...
***
Fakat olaylara küresel ölçekte değil de...
Doğrudan Avrupa
'nın göbeğinden bakarsanız...
İş değişiyor...
Nitekim bizler böyle üçüncü büyük paylaşım savaşı ihtimalinden söz ederken...
Fransızların meşhur aşırı sağcı lideri Marine Le Pen
çıkıp başka bir savaşı hatırlatıverdi...
"Unutmayın" dedi Le Pen;
"Ukrayna-Rusya savaşı Birinci Dünya Savaşı'ndan uzun sürdü. NATO doğrudan savaşa girerse bu dünya savaşı olur ama bu hâliyle de 100 Yıl Savaşı gibi sürecek..."
100 Yıl Savaşı mı? Fransa
ile İngiltere arasında 1337'de başlayıp aralıklarla tam 116 yıl süren ve Avrupa'yı kökten değiştiren savaş...
Uzun lafın kısası...
Le Pen aslında diyor ki...
Ukrayna-Rusya savaşı durmazsa, hiç bitmez ve geride bildiğimiz Avrupa kalmaz.
***
Haklısınız!
Hep savaş konuşmaya başladık...
Ekonomi, jeopolitik ve teknoloji, düşünüp sorgulayan herkesi savaştan konuşmaya mecbur bırakıyor...
Devletlere gelince...
Kararlı biçimde ve ısrarla bir tek Türkiye barıştan bahsediyor...
Ne zamana kadar sürer bu?
***
NOT DEFTERİ
Onun, biri herkesin bildiği, öbürü yalnız âşığının seyredebildiği iki şahsiyeti vardır ve en çok hasret çektireni de odur. (REFİK HALİT KARAY / Yezidin Kızı)