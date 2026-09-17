Yaz başından beri...
Bütün dünyanın sarsıcı bir sonbahara doğru ilerlediğini yazıp durmam nedendi?
Elbette yaşanan her maddi krizin manevi bir yönü de var; hem de tokat gibi...
Ama sosyal medyaya özgü kehanet havalarının beni ilgilendirmediğini bilirsiniz...
Esas olan yıllara dayanan hazırlıklardı...
Esas olan her şeyin büyük paylaşım savaşlarının hemen öncesini andırmasıydı...
Bu sahne çok önce kuruldu...
Çünkü "yeni"nin gelişi için bir altüst oluş gerektiğine inanan yönetici seçkinlerin sayısı artıyor...
***Savaşı ekranlardan izlerken...
***Ekranlar Hürmüz Boğazı tartışmalarıyla aylar geçirdi...
***Daha pazartesi günü...
***Ben bu satırları yazarken ekranda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vardı ve Körfez Savaşı'nı kastederek "Bakın, bu savaş 1970'lerden beri gördüğümüz en büyük şoktur" diyordu...
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Körfez Savaşı çok ciddi bir enerji krizini zorluyor...
Ukrayna-Rusya arasındaki çatışma ise Avrupa'ya doğru genişlemenin yollarını döşüyor...
Uzakdoğu da kıpırdanmaya başladı...
Çin'den şaşırtıcı haberler gelirse şaşırmamalı...
Dikkatle izleyelim ve bu dar "boğaz"dan hızla çıkmak için dua edelim...
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NOT DEFTERİ
Kafamdan ve kafamdan ziyade gönlümden ara sıra bir şeyler geçiyor. Galiba bunları dinlememek, duymamak için konuşuyorum; seslerini boğmak, bastırmak için durmamacasına gevezelik ediyorum. (NİLGÜN / Refik Halit Karay)