"Ekmek elden, su gölden" dönemi bitince telaşlanmamıştık...

Hepsi marketten, günü gününe olacak, dediler...

Bunu becerdiler de...

En uzak coğrafyaları birbirine bağladılar...

En tazesiyle, en lezzetlisiyle, en geniş çeşit yelpazesiyle...

Raflar doluydu...

O kadar ki...

En sonunda hizmeti marketten kapımıza kadar taşımaya başladılar...

Benzin ve mazot mu?

Kuyruklar tarih olmuştu...

Parasını veriyorsan düdüğü çalıyordun...

Elektronik eşyamız bozulunca ya yenisini alıyorduk ya da hemen yedek parçası geliyordu...

İşte "küresel bir köy" olarak dünya buydu...

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Soru açık...TV kanallarında pek görmüyorsunuz bu soruları ama kamu yönetimi için hayati önemdeler...Hükümetler "full time" çalışıyorlar bu konuda...

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Gıda ve enerji güvenliği kavramlarını da bir kenara yazın...İş para ve fiyat sorunu olmaktan da çıkıyor.Güvenlik yoksa, parasını versen de hammadde sana ulaşabilir mi?

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Şu sıralarda dijital teknolojinin yeni ürünleri ve elektronik alet reklamları zirve yapıyor...İyi de hiç konuşmadığımız şeylerden biri de iki yıldır sürenKısa zamanda çözülecek gibi de görünmüyor.

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Halkların direncini, ulusal ekonomilerin dayanma güçlerini test ettiler...Ah şu pandemiyi bir virüs marifeti sanan medya yorumcuları, size ne diyeyim!..Tedarik zinciri sağlam bir zincir mi?Şimdi bölgesel savaşlar yoluyla bu zinciri gerdikçe geriyorlar.Kırılacak mı?Nereden kırılacak?Özellikle bu sonbahar Ukrayna - Rusya çatışması durmazsa bu soruların cevabınıgöreceğiz.

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Yeni jeopolitiği anlamak zorundayız...

Neoliberalizmi ve onun ürettiği tüketim manyaklığını falan unutun!

Otorite önemli...

Hiçbir şey artık "oluruna" bırakılamaz.

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NOT DEFTERİ

Senin sesin ve adımların evde duyulmaz olduğundan beri kendime bakmaz oldum. Bir başkasının bakışlarında yansımadığın zaman var olmak çok zor. Biz erkekler kendi başımıza bırakıldığımızda çıpasız sandala benziyoruz. (SUSANNA TAMARO / Büyük Bir Aşk Hikayesi)