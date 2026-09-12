Neredeyse her sonbahar köşemde, not defterlerimde, bilgisayarımın notlar bölümünde aynı soruyu farklı biçimde sormuşum...

Yaşayıp gidiyoruz ama bu gerçekten "bizim" hayatımız mı?

Bize verilen hayat neden ve nasıl "bizim" hayatımız olmaktan çıkıyor? Neden sürüklenip gidiyoruz? Neden inandığımız gibi yaşamakta zorlanıyoruz?

Şimdi şunu da yazayım: Keşke bu türden soruları sonbahar duygusuyla değil de, ilkbaharda (hayatımızın baharında ) sorsak...

Belki işler değişir...

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Hayatı doyasıya yaşayıp sevmek için ölümü "" gibi tanımlamak...Ölümün her canlı için mukadder olduğunu görmezden gelen, hele hele ondan korkup aklından savuşturmaya çalışan bir kültür, hayatla nasıl barışabilir?Palavra!

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mutluluk demeye başladık...Yani...Böyle giderse asla mutlu olamayacağız.

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Birolarak hayat!Artık olan biten bu...Bu kadar!Değerli dostumOksijen'deki yazısında şöyle diyor: "Yüzde yüz doğru...İyi hissetmiyoruz artık...Sonrası?Gerçek mi bu?Bu sefer de "diyorlar...Onun da reytingi var.

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Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin yanıp çökmesi üzerine ölenlerin sayısı üç bine yakın olarak tahmin ediliyor.Normalde bu kulelerde her gün yaklaşık 50 bin çalışan varmış...İddiaya göre, saldırılar o kadar erken gerçekleşti ki, henüz insanlar işlerine gelmemişti...İşe gelmeyenler, bir sıkıntı çıkacağına dair önceden uyarılanlar mı olmuştu?Bu sorular hep soruldu...Ama neye yarar!

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